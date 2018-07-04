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Курян приглашают на «Всероссийскую регистрацию чувств»
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Курян приглашают на «Всероссийскую регистрацию чувств» 

Собака.ru 45 минут назад
Фото: Собака.ru
Акция пройдет в День семьи, любви и верности на сайте Стенапризнаний.рф.
Трансляция признаний в любви близким на большом экране пройдет в Муроме, на родине святых Петра и Февронии. При этом каждый участник получит сертификат о том, что чувства засвидетельствованы на родине святых покровителей домашнего очага, семьи, любви и верности.
Чтобы поучаствовать в акции, нужно зайти на сайт стенапризнаний.рф, кликнуть на форму: «Написать признание» и вписать строки любви близким и родным. К признанию можно прикрепить фотографию в кругу семьи и кликнуть на «Отправить». В течение суток на указанный при публикации адрес поступит сертификат.
По материалам ИА «Курск сегодня».
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Женский форум  Ещё 1 источник 
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