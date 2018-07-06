Омичей зовут виртуально признаться в любви

Как сообщает портал городской администрации, омская мэрия и российская интернет— платформа СТЕНАПРИЗНАНИЙ.РФ проводят совместную акцию признаний любви.

Любой омич может зайти на сайт и оставить там признание своим любимым, а на родине Петра и Февронии 8 июля, в День семьи, любви и верности, все эти слова будут транслироваться с большого экрана.

Инициатор акции обещает подписать каждому участнику сертификат в том, что признание транслировалось на муромской земле. Свидетельство будет направлено на электронный адрес.