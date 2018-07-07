Орлова: День семьи, любви и верности у россиян неразрывно ассоциируется с Муромом

МУРОМ /Владимирская область/, 7 июля. / ТАСС /. Всероссийский праздник в честь Дня семьи, любви и верности в Муроме стал туристическим брендом города и всей Владимирской области, что приносит хороший экономический эффект, сообщила в субботу губернатор региона Светлана Орлова

"Праздник стал большим брендом для Мурома, для Владимирской области и для корпораций: возьмем РЖД — все поезда [на этом направлении на эту дату] загружены. Люди не просто так сюда приезжают: надо сыграть здесь свадьбу, посетить монастырь, посмотреть, что делают ремесленники", — сказала Орлова, вручая награды лучшим владимирским семьям.

Она также обратила внимание, что проведение праздника стимулирует городские власти к благоустройству Мурома — приводят в порядок парки, дороги, набережную Оки.

В свою очередь, глава города Евгений Рычков отметил, что в дни празднования Дня семьи, любви и верности в гостиницах Мурома не остается свободных мест. «После этого до глубокой осени Муром становится туристической меккой. Это и прекрасный праздник с духовной основой, но это еще и сильный экономический стимул для Мурома», — сказал Рычков.

Как сообщили ТАСС в администрации Мурома, на День семьи, любви и верности ежегодно приезжают около 100 тыс. человек, что сопоставимо с населением города, а годовой турпоток оценивается примерно в 600 тыс. человек. В 2017 году Владимирскую область в целом посетили 4,6 млн туристов.