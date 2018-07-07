Самым крепким семьям Мурома вручили награды «За любовь и верность»

МУРОМ /Владимирская область/, 7 июля. / ТАСС /. Полпред президента РФ в Центральном федеральном округе Игорь Щеголев и губернатор Владимирской области Светлана Орлова в преддверии Дня семьи, любви и верности вручили медали «За любовь и верность» семейным парам Мурома, прожившим в браке более 25 лет, передает корреспондент ТАСС.

"Эти семьи все по-своему замечательны… На меня самое большое впечатление произвела семейная биография Ивана Николаевича и Людмилы Петровны Голяковых… Я считаю, что это тот пример, на который нужно равняться", — сказал Щеголев на церемонии награждения.

Иван и Людмила Голяковы в браке 65 лет. Иван Николаевич — участник Великой Отечественной войны, участник Парада Победы на Красной площади, в мирное время работал токарем, имеет орден «Знак Почета», является лауреатом Государственной премии. Людмила Петровна работала учителем начальных классов в муромской средней школе №16, имеет звание «Отличник народного просвещения» и «Ветеран труда». Голяковы воспитали дочь и сына, трех внуков и помогают растить семерых правнуков.

Всего в Муроме в этом году медалью «За любовь и верность» наградили 12 семей. Кроме того, в Муроме наградили нагрудным знаком «Отличник здравоохранения» две супружеские пары Владимирской области, которые работают в системе здравоохранения региона и прожили вместе не один десяток лет.

Губернатор Владимирской области Светлана Орлова в этом году приехала на праздник в Муром вместе со своим супругом. «Пятого августа будет 40 лет, как мы живем вместе. Для нас это тоже хороший семейный праздник. Свадьба была у нас во Владивостоке, это был очень теплый, красивый, хороший день», — рассказала журналистам Орлова.

Муж Орловой — капитан дальнего плавания, супруги воспитали сына и помогают растить троих внуков. По словам Орловой, достичь успехов в профессиональной деятельности и уверенно чувствовать себя в политике ей всегда помогала ее семья. «Быть в политике — хлопотное дело, и я очень благодарна мужу, сыну и внукам, что они меня поддерживают… Любовь друг к другу мы несем постоянно», — добавила Орлова.