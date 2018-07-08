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В Муроме отметили День семьи, любви и верности
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В Муроме отметили День семьи, любви и верности 

АиФ Владимир 5 часов назад
Фото: АиФ Владимир
Праздничные мероприятия, посвященные Дню семьи, любви и верности, прошли 7 июля в Муроме, сообщается на сайте администрации Владимирской области.
В центре города были организованы зоны отдыха для взрослых и детей, развернулись аттракционные комплексы. Более 700 умельцев из разных регионов страны приняли участие в масштабной ярмарке. Работают интерактивные площадки «Княжий двор», «Свадебная площадь», «Праздничный бульвар» и «Ремесленный посад».
Муромские семьи Аношиных, Задорожных, Денисовых, Гавриловых, Уваровых, Телковых, Стрикановых, Расуловых, Мешковых, Шамоновых и Хохловых получили медали «За любовь и верность». Эти пары прожили в браке 25 и более лет.
По словам губернатора Светланы Орловой, в этом году День семьи, любви и верности включен в событийный календарь проекта «Владимир в культурной программе Чемпионата мира по футболу-2018».
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