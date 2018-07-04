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Всероссийская регистрация чувств пройдёт 8 июля
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Всероссийская регистрация чувств пройдёт 8 июля 

Национальная Служба Новостей 34 минуты назад
Фото: Национальная Служба Новостей
Всероссийская регистрация чувств состоится в Муроме 8 июля — в День семьи, любви и верности. Необычное действо организуют городские власти и СТЕНАПРИЗНАНИЙ.РФ. Для этого нужно зайти на сайт и рассказать о своих чувствах к родным и близким людям. В День Петра и Февронии эти признания будут транслироваться с большого экрана. Таким образом у каждой семьи появится возможность виртуально своими чувствами почтить память святых на их родине.
Автор события и создатель СТЕНАПРИЗНАНИЙ.РФ Ольга Каунова обещает подписать специальный сертификат о том, что ваше признание прозвучало на муромской земле. В цифровом формате свидетельство будет направлено на адрес, указанный при публикации. Организаторы уверены, что добрые пожелания друг другу в праздничный день укрепят в каждом доме счастье, радость и любовь.
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