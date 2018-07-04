Расстались досрочно. В интернате, где дети рубили борщевик, уволили директора

Мы писали в материале «Работа строгого режима» («АиФ-Коми» № 31 от 2.08.2017), что в самый зной летом руководство учреждения направило детей (здесь воспитывают школьников с ограниченными возможностями здоровья, оставшихся без попечения родителей. — Авт.) полоть борщевик. Несколько воспитанников получили химические ожоги, но в Министерстве образования РК упорно отрицали сам факт.

После расследования Следственного комитета стало ясно: отпираться бесполезно. И тогда всю вину свалили на педагога Галину Вурдову. Решением суда её оштрафовали на 30 тысяч рублей. А директор интерната и его заместитель вышли сухими из воды. Оно и понятно, ведь за директора интерната Буднего стоял заместитель министра образования Максим Ганов, который в эфире Первого канала активно его защищал. А вот на сторону учителя на суде никто не встал.

Нездоровая ситуация

Мы много раз писали о проверках, которые инициировали педагоги учреждения и общественники республики. Прокуратура , СЭС, полиция, курирующий учреждение региональный Мин­образ не раз наведывались в интернат. И случаи нарушения подтверждались. Так, в спальном корпусе после установки пластиковых окон стало не теплее, а холоднее. В зимние холода температура воздуха в учебных цехах была +8 °С, дети учились в куртках. Этот факт зафиксировала сан­эпидемстанция.

Прокуратура Сыктывдин­ского района обнаружила, что при организации питания детей не всегда соблюдают санитарные правила. Зимнюю и демисезонную обувь для воспитанников покупают уже в середине сезона, а не заранее.

В 2017 году на приобретение одежды и мягкого инвентаря для 75 воспитанников интерната государство выделило 2,2 млн рублей. Однако шестерых детей в полном объёме так и не одели. Проверка вскрыла «факты нарушения установленных нормативов материального обеспечения». Проверяющие нашли изъян в работе медиков: ненадлежащим образом были заполнены карты учеников, что впоследствии не позволило нормально лечить детей. На момент проверки в медкабинете не оказалось одноразовых шприцев, тонометра, пипеток.

«Это нарушает гарантированное государством право на охрану жизни и здоровья», — говорится в ответе общественникам за подписью прокурора района Евгения Макарова

Сам директор учреждения Алексей Будний всё отрицал и считал, что это наговоры недоброжелателей.

Без объяснения причин

А вот несколько более серьёзных нарушений надзорные органы будто не замечали.

«Работу по социальной адаптации детей в интернате не вели. После наступления совершеннолетия воспитанников выпускали в никуда: жилья нет, деньги, накопленные на счетах детей за годы жизни в интернате, тут же растрачивались. Ребята становились бездомными, — говорит правозащитница Ольга Зуева . — Это свидетельствует, что социальный работник и руководство интерната попросту бездействовали».

Именно воркутинская правозащитница лично обратилась к министру внутренних дел по Коми Виктору Половникову. В ведомстве подтвердили, что сейчас в отношении Алексея Буднего ведётся доследственная проверка.

«В зависимости от её результатов будут решать вопрос о возбуждении уголовного дела», — прокомментировали ситуацию в МВД по Коми.

В курирующем пажгинский интернат Министерстве образования, науки и молодёжной политики Коми нам сообщили, что руководитель интерната уволен: «Директор специальной (коррекционной) школы-интерната № 15 в с. Пажга для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, уволен 20 июня. Трудовой договор с руководителем организации прекращён досрочно по решению министерства».

Новым руководителем интерната назначили Елену Треневу. До этого она работала заместителем директора школы-интерната № 3 Сыктывкара.