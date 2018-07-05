Выпирающий подбородок, острые уши и странный нос: мечтающий стать эльфом юноша показал свое лицо после новой пластики

25-летний Луис Падрон стал героем реалити-шоу Botched и после долгой паузы наконец решился показать, что с ним сделала пластика.

Аргентинец Луис Падрон с детства мечтал стать похожим на космического эльфа. Он менял форму носа и лица, изменил цвет глаз и тратит на уход за собой тысячи долларов. Однако после последней операции он надолго исчез из Instagram. Недавно стало известно, почему молодой человек больше не показывает селфи.

Парень посетил телешоу о пластической хирургии, где показал слишком длинное лицо с выпирающим подбородком, нос странной формы и накладные острые уши. Своей внешностью он недоволен.

— признался он. Сейчас пластические хирурги снова возьмутся за него и попытаются исправить ошибки коллег. Кстати, до последней операции Луис выглядел так:

А как тебе кажется, стоит ли Луису продолжать эксперименты?

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Фото:Instagram