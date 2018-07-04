Личная жизнь Тома Круза: самая невыполнимая миссия

26 июля в кинотеатрах стартует очередная часть франшизы «Миссия невыполнима: Последствия» с Томом Крузом . Но актёр знаменит не только своими многочисленными ролями в кино. Помимо успешной карьеры, Круз славится своими романами с известными женщинами. С его личной жизнью связывают очень много скандалов, сплетен и в то же время красивых историй любви. Наверное, когда-нибудь про всё это снимут большой байопик, а пока редакция Киноафиши разбирается в любовных романах знаменитого актёра.

Томми и Шер — первый роман Тома Круза Мими и новая религия — первая жена Тома Круза Во всём виноваты саентологи — история Тома Круза и Николь Кидман Том Круз и Пенелопа Крус — Католикам тут не место Между Крус и Хомс — идеологически верный роман Том Круз и Кэтти Холмс — саентология как повод для развода В активном поиске: д​​​​​евушка для Круза еще не найдена

Томми и Шер — первый роман Тома Круза

Том Круз и Шер Его карьера началась в 1981 году с эпизодической роли в фильме «Бесконечная любовь», а популярность пришла к актёру в 1983 году, когда он сыграл главную роль в фильме Пола Брикмана «Рискованный бизнес». Примерно после выхода фильма Круз, будучи ещё совсем молодым, успел закрутить роман с известной певицей Шер. Ему было всего 23, а певице 40, но это их не останавливало. Пара очень долго скрывала свой бурный и мимолётный роман. Сама Шер говорит, что Том был одним из лучших любовников в её жизни и не скрывает, что если бы не их плотные графики, то у них могли бы сложиться долгие романтические отношения.

Мими и новая религия — первая жена Тома Круза

Том Круз и Мимми Роджерс

Сразу же после романа с Шер Круз встречает свою будущую первую жену актрису — Мими Рождерс. Брак продлился не долго — с 1987 по 1990. Он был охвачен большим количеством конфликтов с обеих сторон. До сих пор не ясно, кто сделал первый шаг к расставанию. Ходят слухи о том, что Роджерс было скучно с Крузом, где-то пишут о возрастной яме между актерами. Но именно Мими Роджерс привела своего супруга в довольно сомнительную организацию — Церковь Саентологии, с которой он тесно связан по сей день.

Во всём виноваты саентологи — история Тома Круза и Николь Кидман

Кадр из фильма «Дни грома»

В 1990 году на съемках фильма «Дни грома» Круз знакомится с актрисой Николь Кидман. В тот же год пара зарегистрировала свои отношения. Тогда Кидман делала свои первые шаги в актерские карьере, в то время как Том был уже достаточно известным актёром. Пара была блистательна на публике, Круз возил Николь по всему миру, дарил ей дорогие подарки, казалось бы, не было людей счастливее, чем они. Но всё не так радужно, как кажется.

Том Круз и Николь Кидман

Кидман сильно переживала за свою карьеру, за то, что может остаться в тени знаменитого мужа и испытывала огромный стресс из-за этого. Первым сложным ударом по отношениям была внематочная беременность актрисы, но супруги нашли выход и решились на усыновление, так как оба мечтали о большой семье. Первым ребенком в семье стала девочка Изабелла Джейн, а вторым — мальчик Коннор Энтони. Но даже дети не смогли долго сохранять баланс в семье из-за одного большого «Но» — приверженности к церкви Саентологии. Как верная и любящая жена Николь Кидман сначала, конечно же, стала полноправным членом церкви, но чем дольше это длилось, тем сильнее актрисе хотелось уйти оттуда. Она очень способствовала спаду активности супруга в рамках церкви, что сильно злило Дэвида Мицкевича — главу церкви. Но помимо неприязни актрисы к церкви, её отец был психологом, а значит считался врагом для саентологии.

Давно известно, что Саентологи любят вмешиваться во все процессы, которые им доступны, будь то личная жизнь или чье-то благополучие. Не исключением стал брак Круза и Кидман, который закончился не без участия церкви. За Кидман велась слежка и прослушка со стороны главы церкви. Личная жизнь пары записывалась и передавалась лично в руки главенствующих фигур, даже детей Кидман и Круза пытались настроить против Николь. Супруги прожили вместе почти 11 лет и расстались в 2001 году.

Том Круз и Пенелопа Крус — Католикам тут не место

После развода с Кидман Круз снимается в фильме «Ванильное небо», на съемках которого заводит роман с известной испанской актрисой Пенелопой Крус. Казалось бы, звезды идеально совпали, оба те ещё любители разбивать сердца, даже фамилии актёров очень созвучны и свадьба должна быть не за горами. Но в историю снова вступают саентологи, которые не смогли проломить буйную испанскую католичку и её убеждения. Саентология стала одной из причин расставания Круза и Пенелопы в 2003 году, но в целом они ничего не потеряли. Пара рассталась достаточно спокойно, а позднее Пенелопа нашла свою любовь в лице Хавьера Бардема

Между Крус и Хомс — идеологически верный роман

После расставания с Кидман Круз как-то сказал своим коллегам по церкви о желании снова вступить в отношения. Не долго размышляя, церковь сводит Круза с на тот момент малоизвестной актрисой Назанин Бондиани, которая также была приверженкой церкви саентологии и верила в её гуманитарную миссию на Земле. Девушке пришлось пройти через целый месяц интенсивных сессий в церкви и расставание с любимым парнем. Всё это было для того, чтобы сделать её идеальной парой для актёра. Но отношения не удались.

Том Круз и Кэтти Холмс — саентология как повод для развода

После Бондиани, в апреле 2005 года, актёр появляется на публике со своей новой подругой — Кэти Холмс . Позднее, Том Круз залетает на «Шоу Опры Уинфри», где ведёт себя очень вызывающе, прыгает на диване и кричит о любви к своей актрисе. Эту сцену прекрасно спародировали в фильме «Очень страшное кино 4».

В 2006 году у пары родилась дочь Сури. Отцовство Круза поставил под сомнения журналист Эндрю Мортон, который написал целую биографию актёра. По его словам, биологическим отцом является не Том Круз, а родоначальник церкви саентологии — Рон Хаббард . Якобы девочка была зачата с помощью сохраненного биоматериала. Но актёр оспаривает это и судится с Мортоном.

Том Круз с дочерью

Официально пара зарегистрировала свои отношения в ноябре 2006 года. Они прожили вместе 8 лет и окончательно расстались в июле 2012 года. Одной из причин стала боязнь Кэти Холмс за дочь и недоверие к церкви саентологии.

В активном поиске: д​​​​​евушка для Круза еще не найдена

Том Круз и Реббека Фергюсон

Сейчас актёру приписывают огромное количество романов то с ассистенткой, то с молодыми актрисами, но актёр их не подтверждал и не опровергал. Остается только пожелать Тому Крузу стабильной личной жизни и веры во что-нибудь новое.

За любовными успехами Тома Круза наблюдала Ксенья Буравова