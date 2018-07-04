В музее-заповеднике «Кузьминки-Люблино» проведут смотр инициатив

В государственном музее-заповеднике «Кузьминки-Люблино» в субботу, 7 июля, состоится смотр инициатив «Все в наших руках». Он пройдет в рамках празднования Дня семьи, любви и верности. Об этом сообщили в Управлении социальной защиты населения ЮВАО.

Смотр инициатив объединит участниками проекта правительства столицы «Московское долголетие» из разных районов Юго-Восточного округа.

Праздник начнется в 11.30 и продлится до 15.00. Принять участие могут все желающие.

Парк расположен по адресу: Кузьминская улица, дом 1, стр. 2. (вт)