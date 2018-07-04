В Пермском крае почти неделю разыскивают 61-летнего мужчину

Почти неделю разыскивают родственники 61-летнего Сергея Татьякова из Чернушинского района.

В последний раз его видела в деревне Ракино, где он живёт, вечером 28 июня.

Сестра Сергея Алевтина рассказала, что брат живёт в деревне Ракино. Сосед, у которого в тот день работал пропавший, сказал, что мужчина вышел из его дома вечером. Жители деревни видели его в 22.00-23.00. Возможно, от правился в сторону села Бедряж.

«У брата есть проблемы с памятью. Он помнит не все события своей жизни, может забыть свой адрес», — рассказала сестра Сергея Третьякова . –«Мы опросили всех, кто мог его видеть, но пока брата не нашли. Написали заявление в полицию».

Приметы пропавшего: рост примерно 165 сантиметров, волосы тёмные с сединой, глаза голубые. Особые приметы: сломанный, приплюснутый нос и большие торчащие уши.

Сергей Третьяков был одет в сине-белую рубашку с короткими рукавами, черные брюки. На нём были укороченные кирзовые сапоги. Всех, кто видел порпавшего, родные просят звонить в полицию по телефону 02.