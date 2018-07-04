Дети из шоу «Голос» созрели: романы, проекты и заработки повзрослевших участников

Кристиан Костов Подопечный Димы Билана покинул первый сезон в финале, но продолжил завоевывать славу и после шоу. Главное музыкальное достижение Костова — участие в конкурсе «Евровидение-2017». Представляя Болгарию, парень стал самым юным артистом песенного смотра и занял второе место — рекорд для страны! Преуспел Кристиан не только в музыкальной карьере, но и в личной жизни. «У меня была девушка блондинка. Но потом я понял, что люблю брюнеток. Поэтому я не могу решить, как на самом деле», — рассуждал юноша о своих предпочтениях. И все же определился: его избранницей называют фигуристку Евгению Медведеву . Молодые люди познакомились на популярном ток-шоу, обменялись телефонами, встретились в столичном парке — общение переросло в роман. Напряженный график не мешает: в окружении пары говорят, что Кристиан и Женя постоянно на связи.

Фото: кадр из программы; instagram.com/kristian_kostov_official Алиса Кожикина Кудрявая малышка ворвалась в шоу «Голос» с очень подходящей ей песней «Sunny» и по-детски трогательным танцем, покорившим жюри. Сейчас застенчивую 10-летнюю девочку из села Успенка сложно узнать: она привыкла к толпе поклонников, называя их «алисятами», носит женственные наряды и выходит на подиум в качестве модели. И продолжает записывать сольные песни: композиции «Белые снежинки» и «Я не игрушка» в ее репертуаре перемежаются с такими названиями, как «По правилам пикапа» и «Стала сильнее». Зарабатывает 15-летняя Алиса не только выступлениями, но и рекламой, рассказывая в своем микроблоге (где у нее более 200 тысяч фанатов) о курсах английского, брендах одежды, часах, магазинах подарков и других фирмах.

Фото: Первый канал ( kp.ru ), instagram.com/aliska_kozikina Арина Данилова На днях уроженка Якутии выпустила клип, записанный в дуэте с еще одним участником детского «Голоса» Мишей Смирновым. Хотя амплуа девушка сменила давно, став скорее блогером, чем певицей. В своем канале-миллионнике Данилова публикует зарисовки из личной жизни о покупках, учебе, семье и макияже. «У меня нет ярко выраженных скул, а бронзером получается здорово сузить лицо. В целом на макияж уходит 20-30 минут», — рассказывает поклонникам Арина, которую зритель запомнил как девочку, исполняющую «Quizas, quizas, quizas» со стаканчиком в руке. Теперь ее заработком стал блогинг — над развитием канала трудится вся семья Даниловых. «Мы все занимаемся ее творчеством: папа Антон и мама Инна бросили работу, а ее сестра Даша — учебу. Мы хотели бы откладывать, но вкладываемся в технику, в поездки. Многие думают, что блогеры много зарабатывают — это не так. У нас все деньги в обороте», — рассказывали близкие Арины.

Фото: кадр из программы, instagram.com/arinadanilova_official Лев Аксельрод «Какой ты красивый», — вздыхают в комментариях подписчицы звезды детского «Голоса». Хотя слово «детский» со Львом никак не вяжется: мелированные волосы, брутальные образы и микроблог, наполненный совместными кадрами с привлекательными девушками. Недостатка во внимании противоположного пола юноша никогда не испытывал: сразу после проекта ему стали предлагать знакомства в социальных сетях и интересоваться: «А есть ли у тебя девушка?». Но о личной жизни Аксельрод не распространяется, предпочитая делиться творческими планами: недавно, например, парень попробовал себя в качестве режиссера и записал песню сразу на трех языках.

Фото: кадр из программы, instagram.com/levaxofficial Рагда Ханиева За пять лет, прошедших после старта конкурса, девушка почти не изменилась — по сравнению с предыдущими персонам. Но сменила «детскую лигу» в творчестве на взрослую. Рагда успела заключить контракт с крупным продюсерским центром, вернуться на шоу «Голос» в качестве интервьюера, выступить в Кремле, представить культуру родной Ингушетии в Париже и многое другое. А еще — выиграть 3 миллиона в проекте «Победитель». Ограничиваться пением Ханиева не собирается, подумывая о факультете журналистики: «На журфаке изучают языки, историю и литературу, мне это нравится, мне это близко. А еще я люблю писать. Постоянно что-то сочиняю, у меня дома лежат блокноты со стихами. И продолжу петь. Можно все совмещать, делать что-то одно — скучно».

Фото: кадр из программы, instagram.com/ragda_kh Фото: как изменились другие участники шоу «Голос. Дети»

Анастасия Титова, первый сезон. Фото: кадр из программы, instagram.com/nastyathecherry

Ярослав Соколиков, второй сезон. Фото: кадр из программы, instagram.com/sokolikov_yaroslav_official

Ивайло Филипов, первый сезон. Фото: кадр из программы, instagram.com/ivailo_filippov_official/

Эдуард Редико, второй сезон. Фото: кадр из программы, vk.com/erediko