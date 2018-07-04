Если нам не ответит «Роскосмос», мы отправим предложение Илону Маску: какие инновационные проекты придумывают дети

Олимпиада прошла 22-24 июня на площадке Университета Иннополис. В ней соревновались 500 участников из 50 регионов России по 14 категориям, две из которых нацелены на создание творческих проектов, где юные робототехники придумывают изобретения по теме ВРО. Разработчики представили свои проекты в постоянной «Творческой» категории и в новой категории 2018 года «Проекты ИРС».

Если в «Творческой» категории, которая остается на ВРО по международным стандартам, у детей есть ограничения по разработке проектов — они могут использовать для него только конструктор Lego, — то в новой категории ограничением становится фантазия участников. Эта категория сложнее, потому что детям предстоит разработать уже что-то реальное и продемонстрировать судьям один из первых шагов работающего проекта. В «Творческой» же категории надо представить только модель прототипа. Нам было интересно посмотреть на ребят в новой дисциплине, мы сделали для них отдельную тему — интеллектуальное хранение продуктов — и остались довольны результатами.

руководитель отдела проектных олимпиад Университета Иннополис Алексей Хабибуллин.

Роботизированные теплицы без почвы

Vegetarium

1 место в «Творческой» категории в младшей возрастной группе. Авторы: Данис Валиуллин, Иван Проскуряков (Казань).

Казанские робототехники решили, что свежие овощи могут быть на столах не только в сезон. Они придумали роботизированную машину, в которой овощи растут круглый год при любом климате, в любом помещении.

«Мы избавляем людей от сложностей, связанных с традиционным выращиванием овощей, — посадка семян, полив, подкормка, подвязка саженцев и сбор урожая. Здесь все делают роботы», — объяснили разработчики.

Vegetarium

Овощи в роботизированной теплице растут под постоянным наблюдением аналитического модуля, который состоит из камеры с машинным зрением и блока управления. Система собирает информацию о жизненном цикле растений: определяет наличие цветов, завязей, плодов и степень их созревания.

Овощи растут без почвы в аэропонной установке, в которой корни орошаются питательным раствором и имеют доступ к кислороду и углекислому газу, что ускоряет рост саженцев. Робот самостоятельно подвязывает стебли растений, опыляет, контролирует температуру, свет и уровень воды в теплице.

Smart Aeroponics System

3 место в «Творческой» категории в старшей возрастной группе. Авторы: Даниил Дьячков, Александр Аляев (Пенза).

Робототехники из старшей возрастной группы также задействовали аэропонику. В своем проекте они привезли аэропонную установку, в которой за счет орошения гуматом калия корни растений получают все необходимое для роста. «Это удобрение позволяет сохранять все витамины в растениях, которые теряются в почве», — рассказали разработчики.

Smart Aeroponics System

Робототехники оснастили установку фитоосвещением с лампами красного и синего цвета, которые ускоряют рост овощей. Их робот контролирует температуру, свет, уровень влажности и отслеживает степень загнивания корней с помощью специальной системы контроля. Чтобы не пропустить момент, когда растениям требуется больше воды, или когда им угрожает какая-то опасность, школьники разработали специальное мобильное приложение. В нем можно дистанционно наблюдать за нужными показателями.

Удешевление продуктов

«Золотая рыбка»

3 место в «Творческой» категории в средней возрастной группе. Авторы: Роман Прохоров , Никита Копьев (Челябинск).

Никита Копьев: «Когда папа принес домой черную икру, я был шокирован, узнав ее стоимость! И когда мы узнали об олимпиаде, то мы решили придумать способ, как ее удешевить».

Робототехники создали робота-массажиста для рыбных ферм, который сцеживает икру из осетровых. На фермах люди делают это вручную и тратят примерно 30 минут. Разработка челябинцев ускоряет этот процесс в 6 раз. Способ, по словам авторов, безвреден для осетровых рыб, так как у них нет ребер и все проходит безболезненно.

«Золотая рыбка»

Школьники считают, что благодаря этому роботу, который может сцеживать икру и днем, и ночью, производство этого продукта вырастет в разы, ее станет больше и цена на продукт упадет. «Сложно сказать, насколько икра станет дешевле, так как в мире даже нет аналогов нашей разработки», — добавил Роман Прохоров.

Автоматизированный модуль фермы для МКС «Творческая» категория в средней возрастной группе. Авторы: Семен Ларин, Екатерина Бабкина (Липецк).

Семен и Екатерина предложили отправлять в космос не готовые продукты, а вакуумные теплицы, чтобы космонавты сами выращивали овощи на станции. «Недавно на МКС прилетел транспортный корабль с 2 300 кг свежего груза. Стоимость этого запуска составила 500 миллионов долларов, таким образом 1 кг картофеля вышел в цене по 10 тысяч долларов. Благодаря нашему модулю, стоимость запуска уменьшится в 4 раза», — утверждает Семен Ларин.

Автоматизированный модуль фермы для МКС На данном этапе проект рассчитан на растения, которым не требуется опыление. Но это не помешало разработчикам замахнуться на реальную космическую отрасль и отправить предложение о сотрудничестве в «Роскосмос» : «Пока нам ничего не ответили. И если мы так и не получим ответа, или он будет отрицательным, то следующее предложение отправим Илону Маску », — добавил юный робототехник.

Роботы на полях

Робот ALBot

Москвичи разработали наземное робототехническое устройство с системой датчиков, которое анализирует почву, обрабатывает и удобряет растения. Их робот с помощью компьютерного зрения дистанционно зондирует землю, что помогает планировать маршрут и проводить анализ сельскохозяйственных угодий.

Робот ALBot

Чтобы фермеру не выходить каждый день в поле и не проверять состояние урожая, школьники разработали веб-портал. Там отображается информация о состоянии полей и результаты мониторинга.

Biobot

«Творческая» категория в младшей возрастной группе. Авторы: Амир Ибрагимов, Арсен Епископосов (Уфа).

«Мы решаем глобальные проблемы», — заявил один из самых маленьких участников олимпиады Арсен Епископосов. Робототехники решили, что органический мусор, который скапливается в городах, можно и нужно переработать в биогумус и удобрять им поля. По словам Амира Ибрагимова, в наших мусорных ведрах около 40% органического мусора, который выделяет вредный газ метан.

Biobot

Разработчики придумали робота, который собирает мусор в городе, перерабатывает его в биогумус и удобряет им поля. Они объяснили, что такой сорт удобрения намного полезнее для растений, так как насыщен фосфором, азотом и другими полезными микроэлементами. «Обычные удобрения только истощают почву и обеспечивают урожай на один сезон», — объяснил Амир.

Ферма Watson

«Творческая» категория в средней возрастной группе. Авторы: Максим Громаков, Федор Березкин (Москва).

Робототехники решили помочь фермерам отслеживать ситуацию на полях с разной урожайностью, чтобы спланировать распределение сельхозтехники. Благодаря снимкам, получаемым со спутника, человек видит всю информацию: сколько урожая на конкретном поле, и смогут ли его в срок собрать те комбайны, которые там сейчас находятся.

Ферма Watson

Главная гордость школьников, что фирма IBM предоставила им доступ к суперкомпьютеру Watson, с помощью которого картинка со спутника обрабатывается быстрее.

Отслеживание срока годности продуктов

Ревизорро

«Творческая» категория в средней возрастной группе. Авторы: Михаил Яснов , Олег Кельнер (Санкт-Петербург).

Питерские робототехники посмотрели статистику в интернете и узнали, что в год в России примерно 40 миллионов человек отравляются просроченными продуктами. Чтобы это предотвратить, школьники разработали робота, который с помощью ультразвуковых датчиков проверяет на полках магазина сроки годности товаров. Если товар просрочен, то он сразу убирает продукт с прилавка.

Ревизорро

По пути робот наводит порядок на полках: расставляет товары на одинаковом расстоянии друг от друга, а если какой-то продукт покупатели переставили на другую полку, то машина вернет его на место. По словам разработчиков, эта функция позволяет использовать этого робота на складах в роли помощника.

FreshFood

Разработчики из Ижевска тоже научили своего работа отслеживать сроки годности продуктов, но уже в ресторанах. По задумке, во время завоза продукты маркируются специальными карточками, на них заносится число, до которого их необходимо употребить. Данные вбиваются через мобильное приложение на сайт. Благодаря этому повар отследит сроки годности сразу всех продуктов, не обходя склад и холодильники.

FreshFood

Робототехники дополнили проект установкой, которая следит за условиями хранения продуктов в погребах, куда человек редко заглядывает. «Наша система следит за уровнем света, влажности и определяет степень загазованности. Если еде в погребе угрожает какая-то опасность, то человек получает сигнал в приложении», — рассказали разработчики.

Всего программа соревнований ВРО 2018 включала 14 категорий. Кроме «Творческой» и «Проектов ИРС» участники соревновались в «Основной» в младшей, средней и старшей возрастных группах, «Футболе роботов», «Продвинутой», «Водных», «Автотранспортных», «Летательных», «Манипуляционных» и «Мобильных интеллектуальных робототехнических системах».

Большинство золотых медалей увезли робототехники Приморского края, Удмуртской Республики и Нижегородской области. Победители, призеры и робототехники, которых отметили судьи, в августе снова приедут в российский ИТ-вуз на Федеральные учебно-тренировочные сборы. По итогам сборов Университет Иннополис сформирует сборную России, которая в ноябре отправится на Всемирную олимпиаду роботов в Таиланд.

Всероссийская Робототехническая Олимпиада прошла на площадке Университета Иннополис в четвертый раз. С 2014 года российский ИТ-вуз — национальный оператор Всемирной олимпиады роботов и организатор российского этапа соревнования. В 2017 году на международных соревнованиях в Коста-Рике сборная России заняла абсолютное первое место, завоевав 5 золотых, 1 серебряную и 2 бронзовых медали.

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