Житель Карелии пять лет платил алименты чужому ребенку. Его кошелек «спас» ДНК‐тест

Житель Карелии смог доказать, что пять лет платил алименты чужому ребенку. Он через суд взыскал расходы с бывшей супруги. Об этом сообщило ИА FlashNord.

С 2012 года исполнительный документ о взыскании алиментов находился в отделе судебных приставов по Олонецкому району. Каждый месяц в течение пяти лет с мужчины брали платежи.

В 2018 году он обратился в суд, оспорив свое отцовство. В этой связи специалисты провели судебную генетическую экспертизу и выяснили, что он не является биологическим отцом ребенка.

Суд постановил освободить мужчину от уплаты алиментов. После этого он взыскал все расходы со своей бывшей супруги.