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Житель Карелии пять лет платил алименты чужому ребенку. Его кошелек «спас» ДНК‐тест
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Житель Карелии пять лет платил алименты чужому ребенку. Его кошелек «спас» ДНК‐тест 

360tv.ru 2 часа назад
Житель Карелии смог доказать, что пять лет платил алименты чужому ребенку. Он через суд взыскал расходы с бывшей супруги. Об этом сообщило ИА FlashNord.
С 2012 года исполнительный документ о взыскании алиментов находился в отделе судебных приставов по Олонецкому району. Каждый месяц в течение пяти лет с мужчины брали платежи.
В 2018 году он обратился в суд, оспорив свое отцовство. В этой связи специалисты провели судебную генетическую экспертизу и выяснили, что он не является биологическим отцом ребенка.
Суд постановил освободить мужчину от уплаты алиментов. После этого он взыскал все расходы со своей бывшей супруги.
В начале июля депутат Госдумы Виталий Милонов предложил новый способ борьбы с неплательщиками алиментов. Депутат считает, что таких граждан следует лишать привычных радостей туризма.
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