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Генпрокуратура заинтересовалась задержанием в Москве матери смертельно больного ребенка
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Генпрокуратура заинтересовалась задержанием в Москве матери смертельно больного ребенка 

Газета.Ru 6 часов назад
В российской генпрокуратуре заявили, что изучат материалы по делу матери ребенка-инвалида Екатерины Конновой, которую задержали по подозрению в онлайн-продаже психотропных средств. Об этом сообщает РИА «Новости».
По словам официального представителя ведомства Александра Куренного, ведомство возьмет на контроль расследование этого дела.
"Генпрокуратура внимательно изучит материалы этого дела и возьмет на контроль ход его расследования", — сказал Куренной.
Ранее президиум Мосгорсуда в четверг отклонил требование Генпрокуратуры отправить в колонию бывшего замминистра культуры России Григория Пирумова по «делу реставраторов».
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Женский форум1  Ещё 22 источника 
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