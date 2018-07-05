Генпрокуратура заинтересовалась задержанием в Москве матери смертельно больного ребенка

российской генпрокуратуре заявили, что изучат материалы по делу матери ребенка-инвалида Екатерины Конновой, которую задержали по подозрению в онлайн-продаже психотропных средств. Об этом сообщает РИА «Новости».

По словам официального представителя ведомства Александра Куренного, ведомство возьмет на контроль расследование этого дела.

"Генпрокуратура внимательно изучит материалы этого дела и возьмет на контроль ход его расследования", — сказал Куренной.