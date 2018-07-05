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На мать ребенка-инвалида завели уголовное дело за перепродажу лекарств
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На мать ребенка-инвалида завели уголовное дело за перепродажу лекарств 

РИА Новости 46 минут назад
Фото: РИА Новости
МОСКВА, 5 июл — РИА Новости. Московская полиция возбудила уголовное дело в отношении матери ребенка-инвалида, перепродавшей лекарство с психотропным веществом, но учла «ее жизненные обстоятельства» и не стала требовать ее заключения под стражу, сообщили РИА Новости в четверг в пресс-службе столичного главка МВД РФ.
Ранее на сайте Change.org появилась петиция с требованием закрыть уголовное дело в отношении матери шестилетнего мальчика, больного детским церебральным параличом. Как говорится в тексте петиции, москвичка купила на интернет-форуме диазепам в микроклизмах, который не зарегистрирован в России. Позже в детском хосписе женщине посоветовали получить бесплатно через поликлинику диазепам в ампулах. Оставшиеся пять микроклизм москвичка попыталась перепродать на том же форуме, но была задержана полицией.
"Учитывая характеризующие данные подозреваемой и ее жизненные обстоятельства, ей избрана мера пресечения, не связанная с лишением свободы, а именно — подписка о невыезде и надлежащем поведении. Изменять указанную меру пресечения следствием не планируется", — пояснили в пресс-службе.
По версии следствия, 38-летняя женщина незаконно продала пять тюбиков с жидкостью, которая, согласно исследованию, содержит психотропное вещество — диазепам. Не сертифицированное в России зарубежное лекарство подозреваемая до этого незаконно купила через интернет «у неизвестного лица», выяснили сыщики. Впоследствии женщина решила препарат перепродать, и в момент получения денег ее задержали.
Уголовное дело по статье «Незаконные производство, сбыт или пересылка наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов» возбуждено отделом полиции по Мещанскому району. Интернет-ресурс, через который шла купля-продажа препарата, сейчас заблокирован.
"Столичной полицией будет организовано проведение разъяснительной работы с населением о незаконности подобных действий", — заявили в ГУМВД.
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Женский форум  Ещё 1 источник 
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