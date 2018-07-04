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Работает не зря дзержинская «Заря»
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Работает не зря дзержинская «Заря» 

Нижегородская правда 1 час назад
Фото: Нижегородская правда
Фото СДЮСШОР «Заря»Работает не зря дзержинская «Заря»О спортсменах с физическими недостатками средства массовой информации в силу различных причин рассказывают незаслуженно мало. Признаём, что и у нас не всегда хватает газетного пространства для подробного повествования об атлетах, ставших заложниками своей судьбы. А есть ещё незаметные герои, которые, не побоюсь этого слова, занимаются ювелирной работой. Это тренеры. Мы беседуем с инструктором-методистом и тренером СДЮСШОР «Заря» Мариной ТЫЧКОВОЙ.
В ожидании центра
— Марина Владимировна, расскажите, как вас вывела судьба на трудную стезю наставника.
— До 2008 года трудилась обычным инструктором-методистом и, признаться, не думала, что буду заниматься с пловцами-инвалидами. Но в какой-то момент в спортшколе образовалась нехватка тренерских кадров. Прямо скажу: желающих работать с особенными спортсменами было немного. Я решила попробовать и вот уже на протяжении десяти лет фактически ежедневно стою у плавательного бортика. — В СДЮСШОР «Заря» также занимаются и здоровые пловцы, и ватерполисты. Хватает ли всем воды для полноценного тренировочного процесса?
— Директор спортшколы Юрий Алексеевич Назаренко (он же старший тренер сборной России по плаванию среди лиц с поражением опорно-двигательного аппарата) обеспечивает комфортные условия, всегда идёт навстречу пожеланиям. Плюс неподалёку есть бассейн «Капролактамовец», где нам тоже предоставляется возможность для тренировок. В этом плане особых проблем у нас, к счастью, нет.
— А что слышно по поводу строительства в Дзержинске спортивного центра, где готовиться к соревнованиям смогут лучшие паралимпийцы страны?
— Как вы помните, пять лет назад во время «Прямой линии с Владимиром Путиным» наш самый титулованный паралимпиец Дмитрий Кокарев посетовал президенту, что спортсменам-инвалидам не хватает специализированного центра для полноценного тренировочного процесса. Пока эту задумку реализовать не удалось, но, насколько я знаю, есть проектная документация, согласно которой мы получим два бассейна с дорожками на 25 и 50 метров. Естественно, в этом центре найдётся место и другим видам спорта. Например, следж-хоккею. Как нам обещают, после футбольного чемпионата мира власти плотно займутся этим вопросом.
Метод пряника
— Перейдём к вашим воспитанникам. Кем из них больше всего гордитесь?
— В первую очередь мастером спорта Полиной Шаровой. Ей исполнился 21 год, родилась здесь, в Дзержинске. У неё нарушение опорно-двигательного аппарата, при этом рост всего 130 сантиметров. Вдобавок есть проблемы с психическим состоянием. Тем не менее Полинка у нас уже пять раз побеждала на первенстве и чемпионате России. Сейчас она рекордсменка страны на дистанции 100 метров брассом на короткой воде — 1.56,50 (класс С-6).
— Сколько лет вы её тренируете?
— Знаю девочку с 2006 года, когда родители впервые привели её в бассейн. Поначалу она просто купалась, играла. Для инвалидов, как известно, это большая отдушина, ведь в водной среде они ощущают себя совсем по-другому. Потом она стала заниматься в спортивной группе, но ждать быстрого прогресса не приходилось. Сразу могут «стрельнуть» бывшие пловцы, получившие какое-то увечье: им гораздо проще адаптироваться. А вот с инвалидами детства, чтобы добиться результата, приходится работать очень много и долго. Заставлять их, убеждать.
Шарова перешла под мою опеку четыре года назад, а своё первое взрослое золото выиграла в 2015 году. Через год вновь победила, а недавний успех пришёлся на май 2018 года. На чемпионате России в подмосковной Рузе Полина выиграла стометровку брассом — 1.57,23.
— Она эмоциональная или, наоборот, спокойная?
— Очень эмоциональная и впечатлительная! После окончания коррекционной школы плавание для Полинки на первом месте. Понятно, к ней нужен особый подход, ведь из-за своего здоровья в душе она по-прежнему ребёнок. Любит рисовать, смотреть мультики. А чтобы Полинку заинтересовать во время тренировки, бывает, рассказываю ей какую-то историю или сказку. В нашем случае работает только метод пряника.
— Из-за поражений ваша ученица переживает сильно?
— На любые соревнования она едет только за медалями. Поэтому, конечно, расстраивается, когда что-то не получается. Порой и мне достаётся как тренеру (смеётся). Но Полинка достаточно быстро отходит, и никогда такого не было, чтобы из-за какой-то неудачи она не пришла на тренировку.
Не горит «зелёный свет»
— В международных соревнованиях Шарова участвовала?
— К сожалению, до сих пор действует запрет на участие российских спортсменов-инвалидов в крупных стартах. По требованиям Международного олимпийского комитета «зелёный свет» мы получим только тогда, когда выполним все необходимые пункты. А когда всё это произойдёт, загадывать трудно. Могу сказать одно: результаты Полины соответствуют необходимым международным стандартам. И конечно, мы с нетерпением ждём того момента, когда испытаем свои силы за границей. Все прекрасно понимают, что это и признание, и деньги, в конце концов. Для спортсменов-инвалидов это особенно важно.
— Полина плавает только брассом?
— Основные успехи — в брассе, но у неё стал неплохо получаться и баттерфляй. На майском чемпионате России Шарова стала четвёртой на дистанции 50 метров. В этих дисциплинах основная нагрузка ложится на ноги и корпус. Для Полины это наиболее приемлемые виды плавания. Что касается кроля и спины, то размер рук не позволяет ей претендовать на что-то серьезное. Но в комплексном плавании мы участвуем. На том же чемпионате моя ученица вошла в финальную восьмёрку. Тоже, считаю, неплохо.
— Как часто проходят тренировки?
— Фактически ежедневно. А во время подготовки к соревнованиям занимаемся по два раза — утром и вечером. Полина, например, в среднем за тренировку проплывает около трёх километров.
— Здоровые пловцы, кроме как в воде, проводят тренировки в тренажёрном зале, на легкоатлетической дорожке и так далее. Как обстоят дела в вашем случае?
— Мы тоже живём не водой единой. Допустим, активно используем работу с железом. Без крепких мышц в плавании не обойтись. А вот что касается бега, то нам, в нашей конкретной ситуации, он противопоказан.
Богаты на таланты
— Назовите, пожалуйста, других ваших успешных спортсменов.
— Это 22-летний Даниил Мягков и 20-летняя Любовь Романова. Мастера спорта, неоднократные победители и призёры первенства России. У Даниила есть нарушение опорно-двигательного аппарата, он выступает в 10-м классе, где состоят, скажем так, наиболее здоровые пловцы. А вот у Любы врождённый детский церебральный паралич. В мае в той же Рузе они немножко не дотянулись до пьедестала, заняв четвёртые места. Но это было при жёсткой конкуренции, так что Даниил и Люба всё равно молодцы! Вижу в них большие перспективы.
— Дзержинскую школу плавания в инваспорте можно считать ведущей в Нижегородской области?
— Да, это так. Помимо моих воспитанников можно назвать 18-летнего мастера спорта Андрея Биткина — члена сборной команды России. На последнем чемпионате страны он стал вторым в заплыве на 50 метров на спине, а результат (42,60 секунды) соответствовал нормативу мастера спорта международного класса. Андрей занимается у призёра Паралимпийских игр Дениса Дорогаева. Кстати, у Дениса всё хорошо и в семейной жизни. Женился, ребёнку годик…
В числе медалистов были также воспитанники Дмитрия Солдатова. Серебро в копилку дзержинских пловцов добавил Денис Денисов, проплывший 200 метров вольным стилем за 3.33,95 секунды. А Никита Казачинер завоевал бронзу на дистанции 100 метров на спине — 2.28,31. Никита активно сотрудничает ещё и с наставником Дмитрия Кокарева — Вадимом Морозовым, что, бесспорно, сказывается на прогрессе спортсмена.
Хорошие перспективы наблюдаются у Дмитрия Кипарина, Сергея Захарова. Они начали плавать не так давно, но уже вошли в сборную Нижегородской области.
— А сколько вообще в Дзержинске пловцов с ограниченными возможностями?
— На серьёзном уровне занимаются около 40 человек. Вообще, радует, что желающих заниматься плаванием становится больше, ведь через это можно получить путёвку в жизнь. Если раньше на чемпионате области с трудом набиралось 100 человек, то сейчас собирается уже больше 300. Способствует этому и программа строительства физкультурно-оздоровительных комплексов. В условиях спортивной конкуренции все будут только в выигрыше!
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