Продадут или взорвут? Что сделают с тамбовским «элеватором смерти»

С началом летних каникул актуальным стал вопрос досуга детей и подростков. Одни родители позаботились определить чад в детские лагеря, где они будут под присмотром, другие отправляют в деревню к родственникам. Но многие остаются в городе и, предоставленные сами себе, ищут развлечения. Порой — весьма опасные.

Элеватор смерти

Заброшенное здание элеватора на Кавалерийской несколько раз прославило Тамбовскую область — вплоть до того, что три года назад о нём сняли выпуск передачи «Битва экстрасенсов». Одни ребята отправлялись туда, чтобы пощекотать нервы, поднявшись на крышу, но нашлись и те, кто выбрал элеватор для сведения счётов с жизнью. Конечно, в выпуске «Битвы» много говорилось о том, что элеватор — пристанище тёмных сил, которые заманивают подростков и внушают им мысли о суициде, но мистика в решении проблемы не поможет.

«Детей притягивает всё необычное, запретное и тёмное. При этом они ещё не созрели, чтобы понять: если заглядываешь в бездну, бездна смотрит в тебя и может поглотить», — говорит врач-психиатр Андрей Гажа.

Если детей тянет на подобные прогулки, на это в первую очередь должны обращать внимание родители:

«Помните, дети — это ваша ответственность, ваш крест, и в первую очередь помочь должны вы, — говорит специалист. — Сегодня мы порой дотошно следим за тем, чтобы дети хорошо одевались, ели, слушались, не сквернословили, но не учим их правильно мыслить и грамотно выбирать друзей, не заботимся об их досуге. Нам всё некогда, а ведь прозрение может наступить, когда уже поздно. Всякий ли может с уверенностью сказать, с кем общается и где его ребенок? Может быть, он прямо сейчас гуляет по крыше элеватора?»

Впрочем, проникнуть в пустующее здание теперь не так просто — после трагических случаев элеватор под охраной. Однако стоит ли вообще оставлять высокое и неприглядное, к тому же аварийное здание, географически расположенное фактически в центре города? Ещё в 2016 году депутат гордумы Геннадий Берстенёв высказал идею, что элеватор можно взорвать силами МЧС . Такой же точки зрения придерживаются и предприниматели, работающие на Кавалерийской. Однако подобная «операция» будет весьма затратной.

Есть и менее радикальные предложения, например, отдать элеватор под спортивный центр или муниципальную гостиницу в популярном сейчас стиле «лофт» (или «промышленный дизайн»). Для него характерны свободные пространства, отсутствие перегородок и минимум отделки: бетонные или кирпичные стены, металлические несущие балки на потолке и коммуникации, выведенные напоказ.

Вместе с тем на прошлой неделе стало известно, что администрация Тамбова намерена выставить на продажу это здание. Ещё в марте на комитете по местному самоуправлению Тамбовской гордумы создали временную комиссию по решению вопроса об элеваторе. Сейчас комиссия склоняется к тому, что элеватор необходимо либо продать, либо снести.

Продать можно через торги, но главный вопрос — будет ли спрос? На ремонт здания потребуются колоссальные вложения. Так что вопрос пока остаётся открытым, он передан на контроль комитета по бюджету и муниципальной собственности Тамбовской городской Думы до полного разрешения.

Опасные места

Вместе с тем на заседании экспертной комиссии при администрации Тамбова определили места, где детям и подросткам бывать нельзя. Всего названы двадцать небезопасных зданий областного центра. Среди них незавершённые или законсервированные стройки, брошенные ветхие здания, подлежащие демонтажу, и другие помещения. В список входят дом культуры «Строитель» на улице Николая Вирты, недостроенные дома по Транспортной, пустующее помещение на Астраханской, недостроенная гостиница на улице Железнодорожной и другие. Полный список будет утверждён постановлением и опубликован на сайте администрации Тамбова. Если присутствие детей будет зафиксировано в этих местах, ответственность будут нести родители.