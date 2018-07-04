Секрет спасения капусты

Идеей № 1 у меня был парник «Подснежник». Он должен был спрятать капусту от всех капустоедов, (кроме муравьев). Но мое укрытие разнесло ветром… Это был второй его сезон. Сломались колышки, как срезало их, один за другим. Быстро перестроить свое мышление я не смогла, и… Капуста стала пропадать одна за другой.

«Табазолом» обрабатывала, на время хоть листья целее были. Пока до меня дошло, что делать, кустиков осталось совсем мало:

Подсадила пекинку, чтобы место не пустовало. Пока 2 кустика выжило. Еще подсажу.

А на соседней грядке подобным образом чахла земляника. Там точно орудовал хрущ. Находили, уничтожали пойманных особей, а падеж земляники продолжался. Пока одним прекрасным утром я не решила разом проблему этих двух грядок.

Так как же я спасла жалкие остатки капусты? Белокочанную, цветную и брюссельскую. А заодно землянику?

100 раз читала этот рецепт и ни разу до недавнего времени не попробовала. Консерватизм мышления. Неверие в чудо. Да и жалко биоту было. Когда я поняла, что землянику и капусту жальче, решительно купила в аптеке нашатырный спирт. В шестидесятилитровую бочку с водой вылила стограммовый пузырек и полила грядки. 27 руб. — все удовольствие!

Все! Капусты чахнуть перестали, земляники тоже. Даже новые листики у сухих кустиков земляники появились. Правда, их надо было потом чаще поливать, корни-то слабые.

Еще от наземных вредителей разок «Табазолом» обработала — и смотреть на капусту без слез стало можно.

Землянику не фоткали. Я вообще не люблю смотреть на больные растения, зачем еще и увековечивать их… Капуста поприличней выглядит:)