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Поможем одинокой пенсионерке!
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Поможем одинокой пенсионерке! 

Нижегородская правда 1 час назад
Фото: Нижегородская правда
Елене Ивановне Моховой 90 лет. Всю жизнь она помогала людям, а теперь помощь понадобилась ей самой.
Во время войны Елене Ивановна работала в госпитале, разгружала баржи, потом трудилась на мукомольном заводе. Помогала раненым. После войны окончила техникум, пошла работать бухгалтером на фармзавод, потом в «Облгаз». После выхода на пенсию, как призналась, продолжила помогать знакомым. Долго ухаживала за больной подругой, а затем на собственные накопления организовала и оплатила ее похороны, когда родственники той не захотели этим заниматься.
Елена Ивановна живет в «народной стройке», где ванная просто не предусмотрена по проекту. До недавнего времени женщина ходила в баню, но пару месяцев назад пожилая нижегородка упала и теперь не выходит из дома — сильно болят ноги.
Сейчас Елена Ивановна моется на кухне, используя подручные средства: тазик, полотенца и кувшин. Это очень неудобно и опасно для здоровья пожилой женщины, так как можно простудиться и элементарно поскользнуться.
Мы просим откликнуться тех, кто смог бы помочь. Елене Ивановне очень нужна душевая кабина, которую можно было бы поставить на кухне. Это облегчило бы быт пенсионерки!
Благотворительный фонд «Доброе дело»
Телефон горячей линии: 233-19-04  Поделитесь в соцсетях, не оставайтесь равнодушными
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