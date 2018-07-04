Кайли Дженнер построила роскошный дом для своих собак, и в нем есть кондиционер!

Все мы прекрасно знаем, в каких условиях живет одна из самых богатых семей Америки — Кардашьян-Дженнер, но многие ли из вас задумывались, как чувствуют себя звездные питомцы? Как оказалось, телесемейка относится к «четвероногим друзьям» не хуже, чем Пэрис Хилтон . По крайней мере, Кайли. 20-летняя основательница косметического бренда даже построила для своих собак роскошный дом с кондиционером и обогревателем! Первыми кадрами собачьего особняка Кайли поделилась в своем Снапчате. Ребята, домик для собак почти готов! Он такой милый и напоминает гостевой дом. Здесь будет кондиционер, а тут — обогреватель, — провела небольшую экскурсию Кайли. Вероятно, Дженнер решила построить отдельный дом для собак из-за рождения ребенка, который появился на свет в феврале. Дочку новоиспеченная мама назвала Сторми. Удивительно, но даже после рождения малышки Кайли Дженнер и ее возлюбленный Трэвис Скотт не стали заключать брак и даже съезжаться. Звезда реалити-шоу по-прежнему живет в родительском доме. Кайли Дженнер с собаками