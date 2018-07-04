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Кайли Миноуг показала нового бойфренда
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Кайли Миноуг показала нового бойфренда 

Попкорн News 1 час назад
Фото: Попкорн News
Поклонники Кайли Миноуг пристально следят не только за ее творческой деятельностью, но и за непростой личной жизнью. После нескольких неудач в отношениях австралийская певица отчаялась когда-либо найти мужчину своей мечты, но, похоже, судьба все-таки вновь улыбнулась 50-летней Кайли.
Певица поделилась с подписчиками в Instagram трогательным кадром с новым бойфрендом, креативным директором журнала GQ Полом Соломонсом. Инсайдеры утверждают, что Миноуг полностью пересмотрела свое решение никогда не выходить замуж, потому что серьезно настроена по отношению к новому возлюбленному. Пол младше Кайли на 7 лет, и они познакомились во время одной из вечеринок. Журналист никогда не был замешан в скандалах, а о его личной жизни пока не удалось ничего узнать, но это для Кайли, скорее, большой плюс, ведь ее прошлый роман и помолвка были разрушены из-за измен актера Джошуа Сасса, который был на 20 лет моложе своей невесты.
I ❤ NY  Публикация от Kylie Minogue (@kylieminogue)
2 Июл 2018 в 4:55 PDT  попкорнnews
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