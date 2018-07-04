Как социальная биология объясняет поведение россиянок во время чемпионата мира

В «МК» разгорелась нешуточная дискуссия по поводу статьи Платона Беседина «Время шлюх: россиянки на мундиале позорят себя и страну». В материале автор называет три цели, ради которых девушки «пасут иностранцев», приехавших на чемпионат мира по футболу: выскочить замуж, заработать и просто переспать, только потому что они «оттуда». Но всех их называет словом, вынесенным в заголовок.

Доктор искусствоведения Михаил Швыдкой уверен, что писать о женщине подобным образом и такими уничижительными словами «нормальный мужчина не может». Он отсылает читателей к русским классикам: Достоевскому, Льву Толстому , Куприну, которые тоже описывали это дно жизни, но «с болью, а не с улюлюканьем».

Писатель, литературный критик и публицист Платон Беседин получил на свой материал столько негативных отзывов, что вынужден был вернуться к теме в новом материале «После статьи „Время шлюх“ оставлю угрозы за скобками», где он продолжает клеймить недостойное, по его мнению, поведение женщин.

Между тем, поведение россиянок на мундиале имеет под собой научное обоснование. Изучением социального поведения живых существ занимается социобиология. Она утверждает: среди множества биологических закономерностей основным является борьба за существование и как следствие ее — естественный отбор. Речь пока идет о тех дамах, которые ставят перед собой цель — во что бы то ни стало выйти замуж за иностранца.

Один из известнейший российских социобиологов Юрий Новоженов посвятил этому целый труд. В своей работе «Статус-секс» он объясняет подобное поведение выбором самца, который бы смог защитить будущее самки и ее потомства. В разное время у женщин был свой критерий выбора самца. Юрий Новоженов приводит пример: при родоплеменном строе женщина старалась выбрать лучшего охотника или того, кто может изготовить лучшее оружие для охоты. Следующий строй сделал идеалом для женщин крупных землевладельцев, собственников огромного поголовья животных. В период капитализма женщины открывали охоту на «владельцев заводов, газет, пароходов», а чуть позже их место заняли банкиры. В СССР девушки мечтали связать свою жизнь с военным, артистом, летчиком, инженером. Все эти профессии могли гарантировать более-менее приличную по тем временам жизнь и давали определенный статус.

В их понимании некоторых российских девушек брак с иностранцем — это некий пропуск в счастливое будущее. Примерно теми же причинами социобиологи объясняют поведение и тех женщин, для которых общение с иностранцами — всего лишь способ неплохо заработать. А такое событие, как чемпионат мира по футболу — отличная возможность это сделать.

Юрий Новоженов подробно описывает в своей работе извечное желание человека иметь некую статусность. В наше время она оценивается богатством, престижной работой, шикарным жильем, возможностью позволить себе отдых в хорошем месте, приобретать вещи определенного качества или конкретных брендов и тому подобное.

Большинство женщин пытаются сделать это, получая образование, делая карьеру, занимаясь наукой. Но есть и те, кто по каким-либо причинам, не способен, не имеет возможности, либо просто не хочет тратить на все это время. Поэтому некоторые женщины решают финансовый вопрос, торгуя собственным телом. Цель та же: быть как все, иметь максимум благ, заработать столько, чтобы подняться на определенную ступень общественной иерархии.

Это подтверждают и социобиологи, называя борьбу за существование социального существа ни чем иным, как борьбой за определенный статус. Другое дело, что некоторые представительницы слабого пола на самом деле ведут себя очень уж непотребно. Платон Беседин приводит подобные примеры. Но здесь, вероятно, нужны не столько биологи, сколько психиатры.

Однако вернемся к дамам, мечтающим любым способом выйти замуж за иностранца. Как известно, история развивается по спирали. Социальная история — аналогично. По словам социобиолога Бэтти Фридэн, в конце XIX века женщины вели борьбу за получение высшего образования, сегодня они идут в колледжи, чтобы удачно выйти замуж. Русские женщины с той же целью идут на футбол.

Режиссер Иосиф Райхельгауз о статье Платона Беседина высказался категорично. По его словам, каждая женщина имеет абсолютное право на свободную жизнь, на выбор своего мужчины: друга, мужа, партнера. А нравственный закон, считает режиссер, есть внутри у каждого. Свой закон, с которым и соотносит человек свои поступки.

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