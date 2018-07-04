Руководство «Школы Перспектива» выразило благодарность вожатым «Московской смены»

«Московская смена» на территории «Школы Перспектива» прошла активно, задорно, шумно и весело. Руководство образовательного учреждения выразило благодарность своим вожатым.

— Спасибо нашим энергичным, зажигательным и талантливым старшеклассникам Полине и Владе (1 отряд), Ане и Насте (2 отряд), Соне и Матвею (3 отряд), Саше и Алине (4 отряд), а также их помощнику Стёпе, музыкальному сопровождающему Стасу и старшей вожатой Алёне. Ребята, вы просто молодцы! Целый месяц вы дарили участникам смены незабываемые эмоции и создавали атмосферу радости, счастья и отдыха. Яркие шоу, необычные квесты, свежие постановки и прочее — мероприятия, проведённые по вашим идеям, запомнятся детям надолго, — отметил представитель администрации школы.

Теперь вожатые отправились на заслуженные каникулы.

(ап)