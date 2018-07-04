Соревнования по ночному ориентированию на местности прошли в Дубне

Жители Дубны вышли в темноту. Участники большого слета туристов устроили соревнования по ночному ориентированию на местности. Контрольные пункты назначения искали и дети, и пенсионеры.

Цель соревнований — найти все контрольные пункты и на каждом отметиться. Осложняет задачу темнота. Ямы, кочки и коряги не видны.

Спортсмены решают задачу по-разному. Кто-то бегом в одиночку, кто-то объединяет в несколько команд и передвигается большой компанией.

С одной стороны — река, с другой — ручей, с третьей — забор. На территории около 4 квадратных километров старались не заблудиться 17 команд из Москвы, Дмитрова, Кимр, Дубны и других окрестных городов. Лучший результат — один час, шесть минут.

Ночное ориентирование — одно из соревнований Большого дубненского слета туристов. На три дня его участники стали лагерем на берегу реки Дубна. Многие приехали с детьми. Команды проходили дистанцию на байдарках, ставили палатки, разводили костры, оказывали первую помощь, преодолевали веревочные преграды. Всего в 121-м турслете приняли участие более сотни человек.