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Соревнования по ночному ориентированию на местности прошли в Дубне
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Соревнования по ночному ориентированию на местности прошли в Дубне 

360tv.ru 1 час назад
Жители Дубны вышли в темноту. Участники большого слета туристов устроили соревнования по ночному ориентированию на местности. Контрольные пункты назначения искали и дети, и пенсионеры.
Цель соревнований — найти все контрольные пункты и на каждом отметиться. Осложняет задачу темнота. Ямы, кочки и коряги не видны.
Спортсмены решают задачу по-разному. Кто-то бегом в одиночку, кто-то объединяет в несколько команд и передвигается большой компанией.
С одной стороны — река, с другой — ручей, с третьей — забор. На территории около 4 квадратных километров старались не заблудиться 17 команд из Москвы, Дмитрова, Кимр, Дубны и других окрестных городов. Лучший результат — один час, шесть минут.
Ночное ориентирование — одно из соревнований Большого дубненского слета туристов. На три дня его участники стали лагерем на берегу реки Дубна. Многие приехали с детьми. Команды проходили дистанцию на байдарках, ставили палатки, разводили костры, оказывали первую помощь, преодолевали веревочные преграды. Всего в 121-м турслете приняли участие более сотни человек.
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