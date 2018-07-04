Счастье Венсана Касселя с юной любовницей не дает покоя Монике Беллуччи

В свое время известие о разводе Венсана Касселя Моники Беллуччи буквально потрясло мир: они прожили вместе 18 лет и олицетворяли идеальную пару (а еще воспитывали двоих дочерей). Еще больше поклонников актера потрясло то, что он завел роман с полной противоположностью его бывшей жены. Девушка к тому же вдвое младше Венсана.

Сейчас в Сети обсуждают одновременно два повода, связанных с троицей: новые снимки 53-летней итальянской красавицы Беллуччи, сделанные для бельгийского Elle , и пост Касселя с фотографией его нынешней возлюбленной — 21-летней Тиной Кунаки. Похоже, актер никак не может ею налюбоваться — кадр он подписал так: «Идеал в моих глазах».

Публикация от Vincent Cassel (@vincentcassel)

3 Июл 2018 в 11:07 PDT Несмотря на то, что женщины Касселя абсолютно не похожи друг на друга, избежать сравнений не удалось ни одной: в лагере Моники считают, что Тина не достойна и рядом стоять с итальянкой, а поклонники Кунаки — что экс-супруге Касселя следует основательно поработать над своим лицом, потому что «если старость уже изменила ваше лицо до неузнаваемости, то какого черта сидеть сложа руки и с грустью смотреть в зеркало?»

Собственно, некоторые предположили, что Моника уже прибегла к помощи пластики: «Кажись, начала делать процедурки. Красиво и естественно стареть — ее стайл, но не бывает, чтоб так…» — или ретуши: «Как можно выглядеть такой молодой? Фотошоп животворящий».

Публикация от @monicabellucci.italia

4 Июл 2018 в 3:42 PDT Нелестно отозвались поклонники и об образе Моники Беллуччи на новых фотографиях: «Черная одежда ее совсем не красит, делает уставшей… А так хочется видеть ее лучезарной и сексуальной по возрасту, без пошлости!», «Зачем-то она носит туфли на платформе, которые утяжеляют изящество лодыжек, и последние выглядят, как нарядные култышки для холода перед Новым годом». Впрочем, положительных комментариев, конечно, было куда больше: «Эта итальянская богиня вдохновляет меня всю мою жизнь», «Самая красивая женщина на планете»

Оцените новую фотосессию Моники Беллуччи: нравится ли вам, как выглядит актриса? Считаете ли, что она как-то изменилась, и если нет, то стоит ли ей это делать?