Женщины умирают ради британского флота

Трудовое законодательство и общественный настрой в Индии крайне жестко ограничивают женщинам поле занятости. В результате они вынуждены соглашаться на рабские и опасные условия работы на шахте, не получая справедливой оплаты.

Сима — высокая молодая женщина, вот уже 11 лет работающая на одной из песчаных шахт в районе Бхилвара, в северном индийском штате Раджастхан. Она тащит песчаный булыжник и кладет его в огромный деревянный ящик. Камни пойдут на экспорт в Великобританию, где будут использованы для прокладывания улиц и строительства сооружений для военно-морских сил, отмечает The Guardian . Симе ничего не известно о транзите грузов в Великобританию. Она приходит на работу в 8 утра после того, как приготовит еду для семьи и уберется в доме. К полудню, когда жара достигает своего пика, рабочий день Симы в самом разгаре. Пальцы девушки перевязаны от постоянных травм. За каждый ящик, который она заполняет булыжниками, Сима получает 66 рупий (55 рублей). Такие деньги согласился ей платить начальник шахты. У нее нет ни записи о трудоустройстве, ни договора, ни страховки.

Global Look Press/ZUMAPRESS.com/Debajyoti Chakraborty

По закону женщинам запрещено работать на шахтах. Но это лишь обрекает их на более опасный, тяжелый и нелегальный труд. «Более высокооплачиваемые должности на шахтах не предназначены для женщин, они не проходят подготовку в области наук о минералах или инженерии», отметил изданию местный академик Кунтала Лахири-Датт. Индия работает над упрощением трудового законодательства. Однако новый проект документа сохраняет те же ограничения, когда и где могут работать женщины, подчеркивает The Guardian.

Несмотря на популярную риторику в отношении «расширения прав и возможностей женщин», «сверх-эксплуататорские условия» их занятости не являются предметом общественной озабоченности или дискуссий в правительственных кругах, а также СМИ», указал изданию правозащитник Индрани Мазумдар. Отчет о госбюджете в этом году был опубликован на розовой бумаге, чтобы продемонстрировать приверженность правительства к гендерному равенству. Однако «полное безразличие» к проблемам женщин по-прежнему остается, подчеркнул он.

Раджастхан производит 10% песчаника в мире, экспортируя его в Великобританию, США, Канаду, Австралию и ОАЭ. В Бхилваре находятся три ведущих центра производства. Мужчины выкапывают песчаник, проводят взрывные работы, занимаются бурением, переработкой и погрузкой. Женщины перетаскивают камни, как правило, на головах, также они могут подметать и чистить внутренние помещения шахт — но это еще более низкооплачиваемые должности.

Сима — лишь одна из тысячей представительниц низшей касты, работающих в горной промышленности. Несмотря на один из самых высоких темпов роста экономики, в Индии официально трудоустроены только 27% женщин, хотя точной статистики нет. Индианка по имени Кайлаши рассказала изданию, что уже 30 лет работает в шахтах Бхилвары, с тех пор как приехала сюда невестой. Сейчас она зарабатывает 200 рупий в день (184 рубля), что по «местным женским» меркам неплохо. Однако, это на треть меньше, чем получают за ту же работу мужчины. «Руководство гооврит, что мужчины таскают более тяжелые грузы, но это не так. Наблюдатель на шахте контролирует темпы нашей работы по часам и он видит, что мы непрерывно берем на себя одинаково большие нагрузки. Они просто не хотят относиться к нам на равных», сказала Кайлаши.

Еще одна девушка Прем начала работать после того, как у нее тяжело заболел муж. Если мужчина получает 300 рупий за каждую заполненную тележку, то «женщине владельцы сокращают плату на треть или половину», отметила Прем. Ее напарница Майнер Сугна признается, что уже много раз пыталась говорить с руководством о повышении зарплаты хотя бы до 200 рупий: «Но они пренебрежительно говорят: вы — женщины, вы должны оставаться дома».

«Транспортировка и загрузка песчаника в карьерах одинаково трудна», — заметил правозащитник Говиндрам Гелот. — «По закону, они должны оплачиваться одинаково. Но работодатели делают вид, что женская работа легче». Между тем, израненные пальцы Майнер Сугны так кровоточат, что она не может работать больше 10-15 дней в месяц. Ее напарницы часто жалуются на боли в животе, ведь в карьере нет доступа к чистой воде и продуктам.

Global Look Press/Moritz Wolf

Работа на шахте опасна во многих отношениях. По данным Раджастханской комиссии по правам человека в период с 2013-го по август 2017 года, у 9278 шахтеров в штате была диагностирована тяжелая форма силикоза — опасное заболевание лёгких, вызванное вдыханием пыли. 55-летняя Генди проработала на шахте 32 года и заработала хронические заболевания. «Правительственные центы здравоохранения для нас закрыты. Даже частники берут 70 рупий (64 рубля) за визит, это больше моей ежедневной зарплаты. Я едва могу себе это позволить», — сказала Генди, добавив, что при несчастных случаях владельцы шахт помогают финансово только мужчинам. Если женщина получает травму, на нее падает плита или пальцы истекают кровью, работодатели не окажут помощи даже на месте.

Индия имеет один из самых низких показателей по уровню официальной занятости женщин, и эта ситуация продолжает ухудшаться, отметил портал The Tribune India. Даже в Пакистане эта доля в 3 раза выше. Несмотря на 30 лет роста ВВП поразительный гендерный разрыв в трудовой сфере делает Индию намного беднее как нацию, подчеркнуло издание. Правительству необходимо работать над позитивным отношением к работающим женщинам в глазах общественности, поскольку это является одной из наиболее острых проблем, добавил портал.