Один человек погиб в результате падения стрелы крана в Нефтеюганске

По имеющейся информации, стрела башенного крана рухнула на строящийся многоэтажный дом, в результате чего одного из рабочих зажало между стенами и стройматериалами на пятом этаже. К сожалению, спасти мужчину не удалось. В настоящий момент устанавливаются обстоятельства и причины трагедии. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

Ранее Пятый канал сообщал и о том, как момент падения башенного крана на многоэтажку в Казани попал на видео. ЧП случилось из-за сильнейших порывов ветра, которые металлическая конструкция многотонной махины попросту не выдержала.