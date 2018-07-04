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Один человек погиб в результате падения стрелы крана в Нефтеюганске
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Один человек погиб в результате падения стрелы крана в Нефтеюганске 

Пятый канал 35 минут назад
Фото: Пятый канал
По имеющейся информации, стрела башенного крана рухнула на строящийся многоэтажный дом, в результате чего одного из рабочих зажало между стенами и стройматериалами на пятом этаже. К сожалению, спасти мужчину не удалось. В настоящий момент устанавливаются обстоятельства и причины трагедии. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.
Ранее Пятый канал сообщал и о том, как момент падения башенного крана на многоэтажку в Казани попал на видео. ЧП случилось из-за сильнейших порывов ветра, которые металлическая конструкция многотонной махины попросту не выдержала.
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Женский форум  Ещё 2 источника 
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