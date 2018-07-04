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В Нефтеюганске на строящуюся девятиэтажку рухнул кран — погиб рабочий
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В Нефтеюганске на строящуюся девятиэтажку рухнул кран — погиб рабочий 

Уралинформбюро 1 час назад
Фото: Уралинформбюро
Вечером 4 июля в 5-м микрорайоне Нефтеюганска на строящийся 9-этажный дом рухнула стрела башенного крана.
"Один из рабочих оказался зажатым между стенами и стройматериалами на уровне пятого этажа. Идет операция по спасению человека", — пишут очевидцы в группе «Это Юганск, детка» в соцсети «ВКонтакте» (орфография и пунктуация сохранены — прим.ред.).
Спустя некоторое время появилась информация о том, что рабочий погиб. Ему было 22 года.
Получить оперативный комментарий в окружном СУ СКР на момент публикации новости "Уралинформбюро" не удалось — в ведомстве не отвечают на звонки.
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