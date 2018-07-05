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В Нефтеюганске завели дело после смерти рабочего из-за упавшего крана
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В Нефтеюганске завели дело после смерти рабочего из-за упавшего крана 

РИА Новости 1 час назад
Фото: РИА Новости
ХАНТЫ-МАНСИЙСК, 5 июл — РИА Новости. Уголовное дело возбудили следователи в Нефтеюганске (ХМАО) после смерти рабочего на стройке из-за падения стрелы башенного крана, сообщает в четверг региональное управление СК РФ.
Ведомство в среду вечером сообщило об инциденте в пятом микрорайоне Нефтеюганска на стройплощадке многоэтажного дома. Стрела башенного крана рухнула на 23-летнего рабочего, в результате чего он скончался на месте происшествия.
"По данному факту… возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 2 статьи 216 УК РФ «Нарушение правил безопасности при ведении строительных работ, повлекшее по неосторожности смерть человека», — говорится в сообщении.
Отмечается, что следователи выясняют причины обрушения строительной техники, а также устанавливают ответственных за безопасность проведения работ на указанном объекте.
По информации местных пользователей социальных сетей, на указанной площадке ведется строительство 9-этажного дома. На него, как поясняют очевидцы, и упала стрела башенного крана, зажав рабочего между плитами и стройматериалами.
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