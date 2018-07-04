Участники «Марафона по роддомам» намерены сегодня посетить роддом № 4

Будущим родителям всегда интересно и важно знать, каковы условия пребывания в роддоме. Сегодня, 4 июля, Роддом № 4 городской клинической больницы им. В. В. Виноградова принимает участников «Марафона по роддомам», чтобы показать и рассказать все, что интересует будущих мам.

«Роддом4 вновь принимает «Марафон по роддомам». Я лично выйду в прямой эфир и проведу экскурсию по нашему родильному дому. Мы покажем родблок, послеродовые палаты, познакомим с медперсоналом», написала на своей странице в фейсбук главврач городской клинической больницы им. В. В. Виноградова Ольга Шарапова

Ольга Викторовна также пригласила будущих родителей в 14.00 подключиться к прямому эфиру на ее страничках в социальных сетях или в аккаунте @4roddom.