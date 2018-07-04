Англичанка не знала о беременности до самых родов

По словам Ситы Мины, она принимала противозачаточные таблетки на протяжении последних десяти лет и была уверена, что не может забеременеть. Кроме того, у нее не было никаких признаков — ни тошноты, ни головокружений, а менструации приходили в срок. А странное вздутие живота она списывала на целиакию — непереносимость глютена. Эту же версию подтвердил врач.

В какой-то момент англичанка все же решилась сделать тест, и он оказался положительным. Выяснилось, что она была уже на восьмом месяце беременности, и в срок на свет появился здоровый мальчик. Несмотря на шок, Мина и ее партнер очень рады, что стали родителями.

А недавно американка стала серийной суррогатной мамой.