Ещё
В Иртыше утонула 14-летняя девочка
Далее:
Читайте также:
Ещё

В Иртыше утонула 14-летняя девочка 

Омск Здесь 1 час назад
Фото: Омск Здесь
Следователи выясняют причину трагедии. Возбуждено уголовное дело. СУ СК России по Омской области сообщило о происшествии в Тевризском районе Омской области. В поселке Тевриз, купаясь в Иртыше, утонула 14-летняя девочка. Трагедия произошла вечером 3 июля, однако о ней стало известно лишь сегодня.
— Девочка отдыхала на берегу с друзьями, — пояснили следователи. — Возбуждено уголовное дело по статье причинение смерти по неосторожности.
Расследование дела только началось, подробности пока не сообщаются. Следователи также предупреждают о необходимости соблюдения мер безопасности на воде. Не стоит нырять в местах, глубина которых неизвестна, не оставлять детей без присмотра, тем более если они не умеют плавать, купаться и загорать необходимо только в разрешенных для этого местах.
Омск Здесь: последние новости
Омской компании запретили делать ряженку, сметану и кефир Стало известно, когда в Омске откроется "Флора" Омские выпускницы отказываются шить платья в ателье
Женский форум
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Боня честно рассказала, чем покорила миллиардера32
«Жена превращалась в ненасытную дрянь»77
Позови меня с собой: слава и драма Татьяны Снежиной15
Звёзды, страдающие анорексией
Алиса Вокс о причинах ревности Матильды: Чужая душа — потемки
Видео
04:20
Позови меня с собой: слава и драма Татьяны Снежиной
Звёзды
00:24
Нюша показала пышный «беременный» бюст
Звёзды Шоу-бизнес
00:35
Боня честно рассказала, чем покорила миллиардера
Звёзды
00:16
Седокова загорает топлес на яхте в Сен-Тропе
Звёзды
05:11
Как проверить способности к логическому мышлению
Психология
05:21
Чем жертвовали женщины ради красоты
Красота Здоровье
07:51
Каких детей боятся взрослые
Дети
00:55
41-летняя Маликова показала крепкий тыл
Звёзды
00:30
Муж рад избавиться от Бородиной
Звёзды
03:09
Как живут шизофреники
Здоровье
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение