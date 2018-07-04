В Иртыше утонула 14-летняя девочка

Следователи выясняют причину трагедии. Возбуждено уголовное дело. СУ СК России по Омской области сообщило о происшествии в Тевризском районе Омской области. В поселке Тевриз, купаясь в Иртыше, утонула 14-летняя девочка. Трагедия произошла вечером 3 июля, однако о ней стало известно лишь сегодня.

— Девочка отдыхала на берегу с друзьями, — пояснили следователи. — Возбуждено уголовное дело по статье причинение смерти по неосторожности.

Расследование дела только началось, подробности пока не сообщаются. Следователи также предупреждают о необходимости соблюдения мер безопасности на воде. Не стоит нырять в местах, глубина которых неизвестна, не оставлять детей без присмотра, тем более если они не умеют плавать, купаться и загорать необходимо только в разрешенных для этого местах.