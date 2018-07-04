Милый сердцу уголок. Обустраиваем дачный участок

Московский международный фестиваль садов и цветов проходит до 8 июля в парках «Зарядье» и «Музеон». Вот где раздолье идей для оформления сада! С чего начать его обустройство, «Вечерке» рассказала ландшафтный дизайнер Наталья Земская

— Проведите ревизию садового участка и составьте план со всеми объектами, которые на нем находятся. Укажите на нем строения — постоянные и временные, наличие септика, колодца, крупных деревьев. Сделайте пометки того, что точно останется в саду. К примеру, яблоня, которую посадила еще ваша бабушка. Отметьте и то, что можно убрать или перенести в другое место. Затем определитесь, что вы хотите добавить на свой участок.

Сад — это личное пространство, и обустраивать его нужно под себя. Относитесь к этой работе проще, не боясь ошибиться. Безусловно, профессионалы знают и учитывают тысячи различных мелочей при планировании участка. Но есть основополагающие принципы, которые легко может изучить каждый.

К примеру, направление по сторонам света на участке, состав почвы, расположение грунтовых вод. Отдельная история при планировке — дорожки, беседки, водоемы. Суть в том, чтобы сделать сад удобным для жизни, грамотно используя то, что уже есть.

С этого и нужно начинать переделку участка. Когда составлен план преобразования, есть понимание того, что и как должно быть размещено, можно начинать работы. Делать все нужно частями, постепенно приближаясь к картинке идеального сада (см. инфографику).

При выборе растений обращайте внимание не только на те, что выглядят красиво и нравятся вам, но и учитывайте, насколько они капризны и какой уход им потребуется.

ЦВЕТОЧНЫЕ АКЦЕНТЫ

Арка из вьюнов

Деревянную или металлическую перголу — арку-основу для вьющихся растений — можно купить или сделать самому. Ее устанавливают вдоль дорожек, перед крыльцом дома, у беседки. Плетистая роза, клематис или душистый горошек, когда оплетут арку, станут настоящим украшением сада. Также можно украсить вьющимися растениями неприглядные строения, забор или стены дома, установив рядом опоры для вьюнов.

Оригинальная клумба

Старое засохшее дерево можно превратить в цветущую клумбу. Спилите его, оставив высокий пенек. При помощи топора вырубите углубление, высушите его и нанесите защитный состав против грибка и гниения. Внутрь засыпьте дренаж, землю и высадите цветы. Эффектно в такой клумбе будут смотреться ампельные растения, к примеру петунии, бегонии, а также раскидистый лесной папоротник.

Вторая жизнь вещей

Старые ботинки, галоши или резиновые сапоги могут стать хорошей альтернативой цветочным горшкам. Проделайте в подошве обуви дырки. На дно в качестве дренажа положите небольшие камни, затем — плодородный грунт. Высадите цветы и декоративный мох. Такие «горшки» можно расставить в саду или, оригинально оформив, подвесить в качестве кашпо.