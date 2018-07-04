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В Арзамасе подведут итоги конкурса детского творчества «Святая Арзамасская Земля»
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В Арзамасе подведут итоги конкурса детского творчества «Святая Арзамасская Земля» 

Нижегородская правда 1 час назад
Фото: Нижегородская правда
В Арзамасе подведут итоги конкурса детского творчества «Святая Арзамасская Земля»5 июля в Арзамасе состоятся заключительные мероприятия VIII Открытого конкурса детского творчества «Святая Арзамасская Земля» — подведение итогов, торжественное награждение победителей, концерт.
Мероприятия пройдут в Арзамасском театре драмы в рамках общегородских праздничных событий, приуроченных к всероссийскому празднику — Дню любви, семьи и верности. И это не случайно — в этом году основным лейтмотивом детского творческого соревнования стала тема семьи, истории жизни и служения известных арзамассцев.
В праздничных мероприятиях примут участие председатель городской Думы городского округа г. Арзамас Игорь Плотичкин, мэр города АрзамасМихаил Мухин, глава Арзамасского района Василий Демин, заместитель министра внутренней региональной и муниципальной политики Нижегородской области Сергей Тарасов, и др.
Традиционным организатором конкурса выступает Нижегородский региональный общественный фонд памяти Митрополита Нижегородского и Арзамасского Николая. Партнерами конкурса выступили Министерство внутренней и региональной политики Нижегородской области, администрация города Арзамаса и Арзамасского района, Арзамасская городская Дума, библиотека-музей истории микрорайона №11 г. Арзамаса им. И. П. Склярова.
Организаторы постарались сделать конкурс максимально доступным для всех. Количество поступивших работ превысило прошлогодний: учащиеся 34 школ Арзамаса, Арзамасского района и Нижнего Новгорода смогли поучаствовать в нем. Самому молодому участнику 5 лет, самому старшему -17.
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