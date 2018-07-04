В Арзамасе подведут итоги конкурса детского творчества «Святая Арзамасская Земля»

В Арзамасе подведут итоги конкурса детского творчества «Святая Арзамасская Земля»5 июля в Арзамасе состоятся заключительные мероприятия VIII Открытого конкурса детского творчества «Святая Арзамасская Земля» — подведение итогов, торжественное награждение победителей, концерт.

Мероприятия пройдут в Арзамасском театре драмы в рамках общегородских праздничных событий, приуроченных к всероссийскому празднику — Дню любви, семьи и верности. И это не случайно — в этом году основным лейтмотивом детского творческого соревнования стала тема семьи, истории жизни и служения известных арзамассцев.

В праздничных мероприятиях примут участие председатель городской Думы городского округа г. Арзамас Игорь Плотичкин, мэр города АрзамасМихаил Мухин, глава Арзамасского района Василий Демин, заместитель министра внутренней региональной и муниципальной политики Нижегородской области Сергей Тарасов , и др.

Традиционным организатором конкурса выступает Нижегородский региональный общественный фонд памяти Митрополита Нижегородского и Арзамасского Николая. Партнерами конкурса выступили Министерство внутренней и региональной политики Нижегородской области, администрация города Арзамаса и Арзамасского района, Арзамасская городская Дума, библиотека-музей истории микрорайона №11 г. Арзамаса им. И. П. Склярова.

Организаторы постарались сделать конкурс максимально доступным для всех. Количество поступивших работ превысило прошлогодний: учащиеся 34 школ Арзамаса, Арзамасского района и Нижнего Новгорода смогли поучаствовать в нем. Самому молодому участнику 5 лет, самому старшему -17.