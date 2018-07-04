Ещё
Планета детства приняли участие в фестивале творчества Салют талантов
Далее:
Читайте также:
Ещё

Планета детства приняли участие в фестивале творчества Салют талантов 

Администрация поселения Вороновское 1 час назад
Фото: Администрация поселения Вороновское
Фото: Н. Зуева
Танцевальный коллектив образовательного комплекса Школа №2073 завершили участие в летнем фестивале творчества «Салют талантов», который проходил на берегу Чёрного моря в Геленджике. Об этом сообщается на страницах творческого коллектива в социальных сетях.
По словам руководителя коллектива, Надежды Селютиной, участие в конкурсе принимала сборная ансамбля, в состав которой входили артисты четырёх разновозрастных групп.
— Несмотря на такой состав, выступили мы отлично! На конкурс мы представили «Балалаечную кутерьму» и «Татарские заковырки» и стали лауреатами 1 степени! — рассказала руководитель коллектива.
Отметим, что по итогам конкурса танцевальный коллектив «Планета детства» пригласили принять участие в VIII Суперфинале Международного проекта «Салют талантов», который пройдёт в Санкт-Петербурге в октябре.
Администрация поселения Вороновское: последние новости
Праздничное мероприятие ко Дню семьи, любви и верности пройдёт в ДК Дружба Весёлые старты прошли в ДК Дружба Юных жителей Вороновского пригласили к участию в летнем походе
Женский форум
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Боня честно рассказала, чем покорила миллиардера28
«Жена превращалась в ненасытную дрянь»76
Позови меня с собой: слава и драма Татьяны Снежиной15
Звёзды, страдающие анорексией
Алиса Вокс о причинах ревности Матильды: Чужая душа — потемки
Видео
04:20
Позови меня с собой: слава и драма Татьяны Снежиной
Звёзды
00:24
Нюша показала пышный «беременный» бюст
Звёзды Шоу-бизнес
00:35
Боня честно рассказала, чем покорила миллиардера
Звёзды
00:16
Седокова загорает топлес на яхте в Сен-Тропе
Звёзды
05:11
Как проверить способности к логическому мышлению
Психология
05:21
Чем жертвовали женщины ради красоты
Красота Здоровье
07:51
Каких детей боятся взрослые
Дети
00:55
41-летняя Маликова показала крепкий тыл
Звёзды
00:30
Муж рад избавиться от Бородиной
Звёзды
03:09
Как живут шизофреники
Здоровье
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение