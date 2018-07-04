Планета детства приняли участие в фестивале творчества Салют талантов

Фото: Н. Зуева

Танцевальный коллектив образовательного комплекса Школа №2073 завершили участие в летнем фестивале творчества «Салют талантов», который проходил на берегу Чёрного моря в Геленджике. Об этом сообщается на страницах творческого коллектива в социальных сетях.

По словам руководителя коллектива, Надежды Селютиной, участие в конкурсе принимала сборная ансамбля, в состав которой входили артисты четырёх разновозрастных групп.

— Несмотря на такой состав, выступили мы отлично! На конкурс мы представили «Балалаечную кутерьму» и «Татарские заковырки» и стали лауреатами 1 степени! — рассказала руководитель коллектива.

Отметим, что по итогам конкурса танцевальный коллектив «Планета детства» пригласили принять участие в VIII Суперфинале Международного проекта «Салют талантов», который пройдёт в Санкт-Петербурге в октябре.