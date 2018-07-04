Активные жители Щукина могут поддержать районную поликлинику в городском голосовании

Жители Щукина могут проголосовать за детско-взрослую поликлинику, которая находится по адресу ул. Пехотная, д. 3, стр. 16. Она представлена в номинации «Лучший реализованный проект строительства лечебно-оздоровительных объектов» на сайте «Активный гражданин».

«На первом этаже поликлиники предусмотрены отдельные входные вестибюльные группы для детского и взрослого отделений и женской консультации. Взрослое отделение рассчитано на 500 посещений в смену, в том числе женская консультация на 96 посещений. Имеется дневной стационар на 10 коек с продолжительностью пребывания не более четырех часов. Детская поликлиника на 250 посещений в смену имеет отделения: школьно-дошкольное, здорового ребенка, педиатрическое, консультативное, функциональной диагностики. Физиотерапевтический блок оснащен ванной для обучения плаванию детей грудного возраста и бассейном для обучения плаванию детей до трех лет. Здание доступно маломобильным группам населения», — сообщается об учреждении на портале «Активный гражданин».

Голосование проходит по ссылке: ag.mos.ru/p/4951. (ео)