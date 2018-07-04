На Соколе отметят День семьи, любви и верности

В столичном районе Сокол пройдёт квест-игра «Ромашковая Русь».

В Мемориально-парковом комплексе героев Первой мировой войны 16 июля пройдет квест-игра в рамках празднования Дня семьи, любви и верности.

Мероприятие начнется в 13.00. В нем под примут участие активисты проекта «Московское долголетие» ГБУ ТЦСО «Беговой».

Центр социального обслуживания на Соколе приглашает в качестве зрителей всех желающих.

Напомним, что всероссийский праздник День семьи, любви и верности появился благодаря Муромскому князю Петру и его жене Февронии, которые жили в XIII веке.

Петр и Феврония стали образцами супружеской верности, взаимной любви и семейного счастья ещё при жизни. По легенде, они умерли в один день — 25 июня (по новому стилю — 8 июля) 1228 года. Их тела, положенные в разных местах, чудесным образом оказались в одном гробу, что сочли чудом.

Петр и Феврония были канонизированы на церковном соборе 1547 года.