Ещё
На Соколе отметят День семьи, любви и верности
Далее:
Читайте также:
Ещё

На Соколе отметят День семьи, любви и верности 

Префектура САО города Москвы 56 минут назад
Фото: Префектура САО города Москвы
В столичном районе Сокол пройдёт квест-игра «Ромашковая Русь».
В Мемориально-парковом комплексе героев Первой мировой войны 16 июля пройдет квест-игра в рамках празднования Дня семьи, любви и верности.
Мероприятие начнется в 13.00. В нем под примут участие активисты проекта «Московское долголетие» ГБУ ТЦСО «Беговой».
Центр социального обслуживания на Соколе приглашает в качестве зрителей всех желающих.
Напомним, что всероссийский праздник День семьи, любви и верности появился благодаря Муромскому князю Петру и его жене Февронии, которые жили в XIII веке.
Петр и Феврония стали образцами супружеской верности, взаимной любви и семейного счастья ещё при жизни. По легенде, они умерли в один день — 25 июня (по новому стилю — 8 июля) 1228 года. Их тела, положенные в разных местах, чудесным образом оказались в одном гробу, что сочли чудом.
Петр и Феврония были канонизированы на церковном соборе 1547 года.
Префектура САО города Москвы: последние новости
В САО выявили супербабушку, которая защитит честь округа на городском этапе конкурса «Московская СуперБабушка-2018»
Женский форум  Ещё 1 источник 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Боня честно рассказала, чем покорила миллиардера32
«Жена превращалась в ненасытную дрянь»77
Позови меня с собой: слава и драма Татьяны Снежиной15
Звёзды, страдающие анорексией
Алиса Вокс о причинах ревности Матильды: Чужая душа — потемки
Видео
04:20
Позови меня с собой: слава и драма Татьяны Снежиной
Звёзды
00:24
Нюша показала пышный «беременный» бюст
Звёзды Шоу-бизнес
00:35
Боня честно рассказала, чем покорила миллиардера
Звёзды
00:16
Седокова загорает топлес на яхте в Сен-Тропе
Звёзды
05:11
Как проверить способности к логическому мышлению
Психология
05:21
Чем жертвовали женщины ради красоты
Красота Здоровье
07:51
Каких детей боятся взрослые
Дети
00:55
41-летняя Маликова показала крепкий тыл
Звёзды
00:30
Муж рад избавиться от Бородиной
Звёзды
03:09
Как живут шизофреники
Здоровье
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение