«Вела себя, как девицы на Никольской». Что говорят о жизни Галины Паниной до «Леруа Мерлен»

Пиарщица компании «Леруа Мерлен» Галина Панина лишилась работы из‐за того, что в соцсети называла подписчиков «ватой» и распространяла фейки. Когда россияне начали бойкотировать строительные гипермаркеты, руководство отстранило Панину, а сама она объявила об уходе. Знакомые описывают Панину как «русофоба» и рассказывают, что ее прошлое было связано с приморскими бандитами.

Жена приморского бандита

В лихие 90-е в Приморье орудовала банда Баула — криминального авторитета Сергея Бауло. В группировку входили десятки человек, контролировавшие работу городских автостоянок, коммерсантов и их компаний, подмявшие под себя часть автобизнеса по продаже подержанных японских машин и даже крупные предприятия типа Владивостокской базы тралового и рефрижераторного флота.

Хорошо знакомый с Галиной Паниной источник «360» рассказал, что бывший супруг Галины Паниной входил в банду Баула, в браке у них родилась дочь. Там же, сказал собеседник, она познакомилась с бывшей участницей КВН, а ныне ведущей тренингов по соблазнению Дарьей Герман. Получить ее комментарий «360» не удалось.

«Муж Паниной был другом Баула. Она тогда козыряла, что знала [Сергея] Дарькина, когда он еще не был губернатором [Приморского края]. Русофобия у нее давно и ярко выраженная. Потом училась в Штатах, она потом подругам рассказывала, какие там прекрасные мужчины. Вела себя там, как девицы на Никольской. Очень любила цветных мужчин, индейцев, афроамериканцев», — рассказал собеседник.

В начале 2000-х Панина, прихватив дочку, сбежала от супруга в Москву, утверждает источник. Билет тогда стоил сравнительно дешево — около 200 долларов туда-обратно. На аренду квартиру в столице денег уже не хватило, пришлось поселиться в подмосковной Электростали. Затем ездила учиться в США.

«Сбежала от мужа она, по всей видимости, в чем была. Поселилась в Электростали , в самом бедном районе — на Машиностроителей. Но работала много, тут ничего не скажешь. Первые годы, как все, тряслась в электричках, а дальше как-то попала в поло— и гольф-клуб банкира Глеба Фетисова . В Электростали много небедных людей живет. А потом резко стала подниматься», — добавил собеседник.

По всей видимости, речь идет о «Целеево гольф и поло клубе» в одноименной деревне Дмитровского района. Там Панину видели до 2014 года, но наиболее часто она появлялась в клубе в 2009–2010 годах. Затем, рассказал собеседник, они сильно разругались из-за русофобской позиции Паниной в вопросе воссоединения Крыма и событий в Донбассе.

«Потом я услышал о ней, когда она уже возглавила PR-отдел «Леруа Мерлен». Тогда все общие знакомые были сильно удивлены. Ведь уровень ее знаний не дотягивал до такой позиции. Кстати, денег она никогда особо не тратила, хотя зарплата у нее явно была не менее 200 тысяч. Не удивлюсь, если все эти деньги она копила и в ближайшее время уедет куда-нибудь на Запад», — заключил собеседник.

Одну из историй о Паниной рассказал Telegram-канал «Беспощадный пиарщик». Три года назад она участвовала в конференции Baltic PR weekend. Модерировал сессию телеведущий и публицист Владимир Соловьев. Как пишет канал, у них с Паниной произошел конфликт и ее не позвали на следующую конференцию. Панина якобы все равно приехала, узнала, где остановились участники, подсунула каждому под дверь самодельную открытку с изображением экскрементов.

«Не хочу обидеть эту гражданку, ей сейчас и так несладко, но ни ее, ни самого инцидента я вообще не помню. Я же не имею никакого отношения к этой организации, меня просто несколько раз приглашали в качестве модератора. Поэтому не знаю ничего о дальнейшей судьбе Паниной в этой организации. И мне лично под дверь ничего не подсовывали», — сказал Соловьев «360».

Телеведущий подчеркнул, что существует категория людей, которые считают себя небожителями. Соловьев отметил, что интонация постов Паниной менялась от наглых и уверенных к «не понимаю, что происходит» и, в конечном итоге, до «простите, до свидания». Поэтому следующее место работы, уже не сможет быть связано с PR или GR.

«А где она себя найдет, вопрос другой. Хотя довольно сложно представить, чтобы эта работа имела какое-то отношение к публичности. Хотя, с другой стороны, у нее сейчас есть уникальная возможность кричать, что ее преследуют за политические убеждения, и получить какую-нибудь программу на „Эхе Москвы“ », — резюмировал Соловьев.