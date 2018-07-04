В Екатеринбургской больнице на девочку упала регистрационная стройка

В Екатеринбурге следователи выясняют обстоятельства травмирования малолетней девочки в больнице, сообщили "Уралинформбюро" пресс-службе СК по Свердловской области.

Инцидент произошел 2 июля в поликлинике детской клинической больницы №1. По имеющимся данным, строители, которые занимались ремонтом поликлиники, уронили на девочку 2-3 лет регистрационную стойку. Ребенок получил травмы и был госпитализирован.