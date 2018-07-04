В Екатеринбургской больнице на девочку упала регистрационная стройка 

В Екатеринбурге следователи выясняют обстоятельства травмирования малолетней девочки в больнице, сообщили "Уралинформбюро" в пресс-службе СК по Свердловской области.
Инцидент произошел 2 июля в поликлинике детской клинической больницы №1. По имеющимся данным, строители, которые занимались ремонтом поликлиники, уронили на девочку 2-3 лет регистрационную стойку. Ребенок получил травмы и был госпитализирован.
"Следователем СКР проводится комплекс мероприятий по установлению всех обстоятельств инцидента. Для определения степени тяжести вреда, причиненного пострадавшей, назначена экспертиза. Проводятся опросы сотрудников больницы и очевидцев происшествия. По итогам доследственной проверки органами СКР будет принято процессуальное решение", — уточнил официальный представитель регионального СКР Александр Шульга.