Выбираем удобный и надежный кулер

Уже более века человечество пользуется таким полезным изобретением, как кулер. Но не все знают, какую опасность он в себе таит. Об этом «Вечерке» рассказали эксперты.

— Необходимо поддерживать чистоту кулера, — объясняет врач высшей категории Лариса Алексеева. — Дело в том, что когда вода в нем застаивается, там развиваются всевозможные болезнетворные бактерии. Если кулер не чистить, то водой из него можно отравиться.

Чистка нужна и для того, чтобы очистить элементы от накипи.

— Вода для кулеров поставляется, как правило, из подземных источников, в которых велико содержание минеральных элементов, — поясняет президент Евразийского альянса бутилированных вод Вадим Алтаев . — Чем больше солей, тем активнее они осаждаются на элементах кулера, которые контактируют с водой.

Если клапаны и прокладки не очищать от оседающих на них солей, кулер просто сломается.

Кулеры принято чистить раз в полгода. Хотя некоторые думают, что если этим аппаратом пользоваться редко и бутыли хватает надолго, то и обрабатывать там нечего.

— Наоборот, при застое воды бактерии размножаются активнее, вода становится затхлой, начинает «цвести», — поясняет Лариса Алексеева.

Если в кулере есть холодильник или при сильной нагрузке аппарат необходимо чистить еще чаще — раз в три месяца. При этом пользоваться стоит услугами специалистов.

— Не советую чистить кулер самостоятельно, — уверен Вадим Алтаев. — Это довольно сложный прибор, и чистить его должна компания-продавец. Специалисты сервисного центра сначала промывают и дезинфицируют кулер снаружи, сливают воду из кранов и сливного отверстия. Затем кулер разбирают и очищают все детали специальным дезинфицирующим раствором без содержания хлора.

В общем, о кулере нужно заботиться. Тогда и прослужит долго.

ИСТОРИЧЕСКАЯ СПРАВКА

Аппараты по розливу воды появились в начале ХХ века. Англичане Хелси Уиллард Тейлор и Лютер Хоус в 1906 году изобрели питьевой фонтанчик, который минимизировал риск распространения заболеваний от некачественной воды. Так что кулеры создавались для безопасности и гигиеничности!