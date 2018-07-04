Ещё
Выбираем удобный и надежный кулер
Далее:
Читайте также:
Ещё

Выбираем удобный и надежный кулер 

Вечерняя Москва 47 минут назад
Фото: Вечерняя Москва
Уже более века человечество пользуется таким полезным изобретением, как кулер. Но не все знают, какую опасность он в себе таит. Об этом «Вечерке» рассказали эксперты.
— Необходимо поддерживать чистоту кулера, — объясняет врач высшей категории Лариса Алексеева. — Дело в том, что когда вода в нем застаивается, там развиваются всевозможные болезнетворные бактерии. Если кулер не чистить, то водой из него можно отравиться.
Чистка нужна и для того, чтобы очистить элементы от накипи.
— Вода для кулеров поставляется, как правило, из подземных источников, в которых велико содержание минеральных элементов, — поясняет президент Евразийского альянса бутилированных вод Вадим Алтаев. — Чем больше солей, тем активнее они осаждаются на элементах кулера, которые контактируют с водой.
Если клапаны и прокладки не очищать от оседающих на них солей, кулер просто сломается.
Кулеры принято чистить раз в полгода. Хотя некоторые думают, что если этим аппаратом пользоваться редко и бутыли хватает надолго, то и обрабатывать там нечего.
— Наоборот, при застое воды бактерии размножаются активнее, вода становится затхлой, начинает «цвести», — поясняет Лариса Алексеева.
Если в кулере есть холодильник или при сильной нагрузке аппарат необходимо чистить еще чаще — раз в три месяца. При этом пользоваться стоит услугами специалистов.
— Не советую чистить кулер самостоятельно, — уверен Вадим Алтаев. — Это довольно сложный прибор, и чистить его должна компания-продавец. Специалисты сервисного центра сначала промывают и дезинфицируют кулер снаружи, сливают воду из кранов и сливного отверстия. Затем кулер разбирают и очищают все детали специальным дезинфицирующим раствором без содержания хлора.
В общем, о кулере нужно заботиться. Тогда и прослужит долго.
ИСТОРИЧЕСКАЯ СПРАВКА
Аппараты по розливу воды появились в начале ХХ века. Англичане Хелси Уиллард Тейлор и Лютер Хоус в 1906 году изобрели питьевой фонтанчик, который минимизировал риск распространения заболеваний от некачественной воды. Так что кулеры создавались для безопасности и гигиеничности!
Вечерняя Москва: последние новости
Милый сердцу уголок. Обустраиваем дачный участок Посольство Узбекистана поблагодарило московских спасателей Астрологи выяснили, представители каких знаков Зодиака самые удачливые
Женский форум
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Боня честно рассказала, чем покорила миллиардера32
«Жена превращалась в ненасытную дрянь»78
Звёзды, страдающие анорексией
Позови меня с собой: слава и драма Татьяны Снежиной15
Алиса Вокс о причинах ревности Матильды: Чужая душа — потемки
Видео
04:20
Позови меня с собой: слава и драма Татьяны Снежиной
Звёзды
00:24
Нюша показала пышный «беременный» бюст
Звёзды Шоу-бизнес
00:35
Боня честно рассказала, чем покорила миллиардера
Звёзды
00:16
Седокова загорает топлес на яхте в Сен-Тропе
Звёзды
05:11
Как проверить способности к логическому мышлению
Психология
05:21
Чем жертвовали женщины ради красоты
Красота Здоровье
07:51
Каких детей боятся взрослые
Дети
00:55
41-летняя Маликова показала крепкий тыл
Звёзды
00:30
Муж рад избавиться от Бородиной
Звёзды
03:09
Как живут шизофреники
Здоровье
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение