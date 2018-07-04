«Японцы», склонившие к групповому сексу болельщицу из Колумбии, оказались казахами и действовали по сценарию армянских «коллег»

Колумбийка, приехавшая в Россию на чемпионат мира по футболу — 2018, познакомилась с веселыми японцами, которые склонили ее к групповому сексу по обоюдному согласию. Оказалось, что они снимали происходящее на видео, и позднее девушка обратилась в полицию, чтобы стражи порядка разыскали граждан Страны восходящего солнца и попросили их удалить запись. Выяснилось, что сексуальные партнеры колумбийки были не теми, за кого себя выдавали, и, вероятно, действовали по сценарию, опробованному болельщиками из Армении.

После одного из матчей колумбийка, находившаяся в Москве, согласилась продолжить вечер в компании двух мужчин, представившихся японцами, в своем номере отеля «Камаро». В процессе любовных утех, на которые девушка согласилась добровольно, она заметила, что ее снимают на камеру смартфона, сообщается в Instagram

Esil.media 3 июля.

Болельщице это не понравилось, и она попросила мужчину удалить видео, а для верности позднее обратилась в полицию с просьбой разыскать ее знакомых. Правоохранители нашли болельщиков, развлекавшихся с девушкой, но они оказались вовсе не японцами, а казахами.

ЧМ-2018: Расписание и результаты матчей

В группе Esil.media приводится копия справки о проведении оперативно-разыскных мероприятий, проведенных правоохранителями, из которой и следует, что граждане Казахстана решили пошутить.

Публикация от НОВОСТИ (@esil.media)

3 Июл 2018 в 5:05 PDT Примечательно, что история почти в точностью повторяет случай, произошедший во время ЧМ-2018 16 июня с той разницей, что тогда групповым сексом занялись

двое армян

из Пятигорска, выдавших себя за аргентинцев, а из временной партнершей была китаянка. Она также осталась довольна случайной связью и даже дала своим новым знакомым 30 долларов, но позже попросила полицейских посодействовать в удалении видео с ее участием. Даже справка оперативников была очень похожа на нынешнюю.