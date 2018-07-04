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«Коленки отвисли, грудь сплющилась»: Яну Рудковскую затравили из-за мини-платья
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«Коленки отвисли, грудь сплющилась»: Яну Рудковскую затравили из-за мини-платья 

Я Покупаю 51 минуту назад
Фото: Я Покупаю
Быть публичным человеком непросто: всегда отыщутся недоброжелатели, которые только и ждут повода для упреков и насмешек. Где-где, а в аккаунте продюсера Яны Рудковской бои между поклонниками и хейтерами разворачиваются регулярно. На этот раз мишенью для последних стал ее образ в мятном платье Chanel. На видео, которое Яна опубликовала в «Инстаграме», она прогуливается по улицам Парижа во время Недели моды.
«Яна, вам это платье всю грудь сплющило и изуродовало фигуру, и цвет слишком бледен для вас», «Эти желтые волосы…неужели светила отечественной и зарубежной салонной индустрии не могут сделать что-нибудь более натуральное?!» — написали они. Особенно некоторых зацепило то, что в своем возрасте Рудковская позволяет себе носить наряды с юбкой мини: «Слишком худая, некрасиво, особенно ножки», «Коленки выдают возраст, в 53 можно и прикрыть».
Публикация от Yana Rudkovskaya (@rudkovskayaofficial)
3 Июл 2018 в 9:40 PDT  Оказалось, что Рудковская внимательно читает комментарии. Когда речь зашла о возрасте, сдержаться не смогла: «Мне 43, и мне противно, что вы пишете чушь про мой возраст, угомонитесь уже, я 1975 года. Я очень хочу выглядеть в 53 как сейчас, но думаю, это будет невозможно! Инфо открытая, я заканчивала 55-ю школу в Барнауле, там уже все побывали, и мой год подтвердили и мои одноклассники тоже. Просто противно».
А наутро после словесной баталии она сделала новый пост — с фотографией, на которой она скрывает лицо за газетой: «Доброе утро. Кому не нравится мое лицо, волосы и прочее — это фото для вас». От взгляда подписчиков не ускользнуло, что на снимке были выставлены напоказ коробки с названиями брендов, конечно, скрытый посыл был немедленно разгадан: «А зачем все эти коробки выставлять? Мы и так знаем что у вас самое лучшие бренды», «Почему такое неуважение к своим подписчикам? Вы, мадам, как-то зазнались. Вот и сидите за газетой. Мир не перевернулся».
Публикация от Yana Rudkovskaya (@rudkovskayaofficial)
4 Июл 2018 в 12:22 PDT  Редакция «Я Покупаю» поддерживает Яну Рудковскую и выступает против любого бодишейминга. А как вы считаете, следует ли публичным людям отвечать на нападки? Если бы у вас был миллион подписчиков и среди них нашлись хейтеры, как бы вы реагировали?
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