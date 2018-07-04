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Каникулы совместили с профориентацией
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Каникулы совместили с профориентацией 

Мой Калининград 41 минуту назад
Фото: Мой Калининград
Мой Калининград. В Калининградской области воспитанники центра помощи детям, оставшимся без попечения родителей «Колосок» 2 июля посетили янтарный комбинат.
Дети побывали во всех выставочных залах предприятия, познакомились с видами янтаря и с разнообразием ювелирных изделий, изготовленных из солнечного камня, прокомментировали собкору в Калининграде сегодня, 4 июля 2018 года, в министерстве социальной политики Калининградской области.
На такое же «погружение в тему» пригласили и воспитанников центра «Надежда».
Маленьким экскурсантам особенно понравилась «Янтарная палата» и «Смотровая площадка Приморского карьера».
Как заявлено, подобные экскурсии апжны и для профориентации. Возможно, что кто-то из воспитанников учреждения в будущем выберет профессию ювелира. А пока мальчишки и девчонки с интересом наблюдали, как добывается солнечный камень, как работают мастера ювелирного дела.
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