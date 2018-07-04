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Ребята из ТЦСО за здоровый образ жизни
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Ребята из ТЦСО за здоровый образ жизни 

Управа района Крюково 38 минут назад
Фото: Управа района Крюково
3 июля в досуговом центре ГБУ «М КЛУБ» состоялась лекция для ребят, посещающих летний лагерь «Московская смена» при ТЦСО «Зеленоградский».
С отдыхающими встретился психолог наркодиспансера №10 Сергей Илюшин. Для ребят были показаны фильм и мультфильм, в которых было подробно рассказано и показано то, как курение и наркотики пагубно сказываются на здоровье человека. После просмотра фильма дети высказали своё отношение к данной теме и сделали для себя вывод, что табакокурение и наркотики — это вредные привычки и их надо избегать. ​
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