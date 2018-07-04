Как превратить баночку в шкатулочку?

В досуговом центре ГБУ «М КЛУБ» продолжается серия летних мастер-классов. 3 июля ребята и их родители учились превращать баночки от детского питания в шкатулки для мелочей.

Немного фантазии — и красивую, удобную, эксклюзивную шкатулку смогли сделать самостоятельно даже юные посетители мастер-класса. Конечно, она отличается от того, что предлагают в магазинах, но вполне может конкурировать с ними. В работе ребята использовали материалы, которые можно найти в любом доме — обрезки ниток, бусины, цветы из полимерной глины. Каждая шкатулка вышла не похожей на другие. ​