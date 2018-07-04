Ещё
Как превратить баночку в шкатулочку?
Далее:
Читайте также:
Ещё

Как превратить баночку в шкатулочку? 

Управа района Крюково 42 минуты назад
Фото: Управа района Крюково
В досуговом центре ГБУ «М КЛУБ» продолжается серия летних мастер-классов. 3 июля ребята и их родители учились превращать баночки от детского питания в шкатулки для мелочей.
Немного фантазии — и красивую, удобную, эксклюзивную шкатулку смогли сделать самостоятельно даже юные посетители мастер-класса. Конечно, она отличается от того, что предлагают в магазинах, но вполне может конкурировать с ними. В работе ребята использовали материалы, которые можно найти в любом доме — обрезки ниток, бусины, цветы из полимерной глины. Каждая шкатулка вышла не похожей на другие. ​
Управа района Крюково: последние новости
Ребята из ТЦСО за здоровый образ жизни Аниматоры отметили сдачу экзаменов Ребята из района Крюково создают дизайнерские украшения
Женский форум
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Боня честно рассказала, чем покорила миллиардера32
«Жена превращалась в ненасытную дрянь»78
Звёзды, страдающие анорексией
Позови меня с собой: слава и драма Татьяны Снежиной15
Алиса Вокс о причинах ревности Матильды: Чужая душа — потемки
Видео
04:20
Позови меня с собой: слава и драма Татьяны Снежиной
Звёзды
00:24
Нюша показала пышный «беременный» бюст
Звёзды Шоу-бизнес
00:35
Боня честно рассказала, чем покорила миллиардера
Звёзды
00:16
Седокова загорает топлес на яхте в Сен-Тропе
Звёзды
05:11
Как проверить способности к логическому мышлению
Психология
05:21
Чем жертвовали женщины ради красоты
Красота Здоровье
07:51
Каких детей боятся взрослые
Дети
00:55
41-летняя Маликова показала крепкий тыл
Звёзды
00:30
Муж рад избавиться от Бородиной
Звёзды
03:09
Как живут шизофреники
Здоровье
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение