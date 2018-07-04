Госдума продлила «жизнь ворам»

Депутаты Госдумы вновь обошли вниманием законопроект № 318286-7 «О внесении изменений в законодательные акты РФ в части запрета пропаганды криминальной субкультуры в интернете и СМИ». Насыщенный неотложными экономическими вопросами жаркий июльский регламент Госдумы не позволил депутатам приступить к обсуждению законов «второго уровня», в числе которых значился и проект о запрете популяризации уголовной романтики. Между тем, вопрос чрезвычайно острый и, кажется, не менее важен для общества, нежели проблема новых налоговых обременений для отечественного бизнеса.

Речь, в первую очередь, идёт о запрете пропаганды новомодного подросткового течения АУЕ. Нехитрая аббревиатура расшифровывается как «Арестантский уклад един» или «Арестантское уркаганское единство». Впервые об этом движении заговорили ещё в 2010 году, когда в некоторых не самых благополучных сибирских городках и посёлках «трудные подростки» были взяты «под крыло» криминальными авторитетами из соседних колоний. Уголовники предложили им выбрать в каждой школе так называемых «смотрящих», объединиться вокруг них и продвигать «людские» понятия в жизнь. Постепенно движение стало шириться, пока в конце концов не вышло за пределы Сибири и Урала; поклонников АУЕ можно встретить сегодня и в некоторых школах вполне себе «хипстерской» столицы.

По экспертным данным, уже сейчас ряды АУЕ насчитывают до нескольких сот тысяч детей и подростков, в числе которых, что совершенно немыслимо, много совсем ещё юных девчат. Основа объединения не только идеологическая, но и «чисто конкретная»; то есть, мало просто симпатизировать лагерной романтике, соблюдать понятия воровской братвы, надо ещё и платить «членские взносы» в этот «уголовный комсомол».

duma.gov.ru Пленарное заседание Госдумы РФ По мнению наблюдателей, единой вертикали власти в АУЕ нет. Детские и подростковые группы и банды действуют автономно. Пропаганда блатной жизни ведётся в интернете. В одной из самых популярных в русскоязычном сегменте интернета социальной сети «ВКонтакте» есть несколько страниц этого сообщества, много отдельных групп и в других соцсетях.

«Преступные сообщества создают и другие группы в социальных сетях, на них подписаны сотни тысяч пользователей. И этот вопрос никак не регулируется законодательством, — сообщает в пояснительной записке к своему законопроекту, сенатор Антон Беляков . — Вместе с тем, формально отсутствует запрет на пропаганду криминальной субкультуры, хотя популяризация преступного образа жизни имеет отнюдь не меньшую степень общественной опасности, а сама криминальная субкультура напрямую связана с экстремизмом, рэкетом и другими нарушениями законности и правопорядка».

В случае принятия закона Роскомнадзор смог бы получить право блокировать интернет-ресурсы «лагерной» тематики, причём без решения суда. Однако комитет Госдумы по безопасности и противодействию коррупции вынес отрицательную рекомендацию законопроекту, сославшись на то, что «эти проблемы законодательством уже отрегулированы». Как ни странно, отказал в поддержке поправкам Белякова и комитет Госдумы по культуре, а также вопросам семьи, женщин и детей.

Global Look Press/Komsomolskaya Pravda

Тем временем СМИ пестрят все новыми сообщениями о насильном втягивании детей и подростков в АУЕ, о вымогательствах денег в школах, в том числе и с учеников младших классов. На видеохостинге YouTube полно видеофильмов из жизни АУЕ, в которых подростки призывают сверстников вступать в их ряды.

Последний случай, связанный, пусть и косвенно, с пропагандой криминального сообщества АУЕ, произошел 29 июня 2018 года. В этот день из колонии в Орловской области вышел на свободу Олег Навальный — брат одного из лидеров либеральной оппозиции Алексея Навального . Не успев выйти за ворота лагеря, Олег Навальный бросил в телекамеры: «АУЕ! Жизнь ворам!», — тем самым несколько шокировав приехавших встречать его журналистов.

Напомним, законопроект «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации в части запрета пропаганды криминальной субкультуры» внесён в Госдуму 20 ноября 2017 года.

Совет Госдумы рассматривал проект дважды — 19 и 21 декабря 2017 года, включив его в календарный план весенней сессии 2018 года.

3 июля 2018 года Госдума отложила его рассмотрение на неопределённое время.

В завершающем месяце весенней сессии Госдумы предстоит 13 пленарных заседаний.