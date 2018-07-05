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Вологжане, задолжавшие за свет, останутся без электричества
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Вологжане, задолжавшие за свет, останутся без электричества 

Вологда.рф 1 час назад
Фото: Вологда.рф
Около 5 тыс. жителей Вологодской области в июле рискуют остаться без света. Каждый из них получил соответствующие уведомления.
Как отмечают в ПАО «МРСК Северо-Запада», такие санкции применятся к тем, кто не оплачивает счета два месяца и более. Предупреждение направляется только один раз: в письменном виде, сообщением по электронной почте, через СМС или по телефону с записью разговора. На погашение долга даётся 20 дней, по истечении которых энергетики отключат свет в квартирах и домах должников.
Восстановить подачу электричества будет можно после полного погашения долга. Неплательщикам также потребуется компенсировать затраты на проведение технических мероприятий по отключению/подключению объекта к электросети. Речь идет о сумме, равной 6 тыс. рублям.
«Если абонент не согласен с расчётами или у него возникла трудная жизненная ситуация, не нужно все запускать и накапливать долг. Расплатиться будет еще сложнее. Если есть вопросы по квитанции, лучше сразу разобраться, обратившись в подразделения Энергосбыта. Мы также отвечаем на вопросы, поступившие через сайт МРСК Северо-Запада, группу «Энергосбыт. Вологодская область» «ВКонтакте». Можно также позвонить на горячую линию 8-800-707-88-35. В трудных жизненных ситуациях можно обращаться в органы социальной защиты, за жилищной субсидией», — советует начальник отдела по работе с населением ОЭД «Энергосбыт» «Вологдаэнерго» Ирина Севастьянова.
Всего долги за свет на сегодняшний день имеют 145 тыс. жителей области. Общая сумма долга превышает 108 млн рублей.
Отметим, что по статистике, после получения уведомления об ограничении электричества, около половины должников начинают гасить долги.
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Женский форум  Ещё 3 источника 
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