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Подъем затонувшего судна «Короленко» начался в Выборге
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Подъем затонувшего судна «Короленко» начался в Выборге 

Ivyborg.ru 39 минут назад
Фото: Ivyborg.ru
Печально известный теплоход «Короленко» начали доставать со дна выборгского ковша. О точный сроках выполнения работ можно будет говорить через несколько дней. Корреспондент ivbg.ru поговорил с заместителем главы администрации Выборгского района Андреем Голобородько о реализации проекта
https://youtu.be/xp4VK_4H1e8
Выполнять подъемные работы будет компания «Подводные технологии». Голобородько отметил, что администрация будет жестко следить за всеми действиями подрядчика для избежания неприятных ситуаций.
Кроме того, в первый день операции по поднятию судна присутствовал генеральный директор «Подводных технологий» Иван Иванович. Он рассказал, что о сроках можно говорить минимум через три дня. Скорее всего, в судне нет больших пробоин, что несомненно ускорит работы.
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