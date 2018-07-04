Подъем затонувшего судна «Короленко» начался в Выборге

Печально известный теплоход «Короленко» начали доставать со дна выборгского ковша. О точный сроках выполнения работ можно будет говорить через несколько дней. Корреспондент ivbg.ru поговорил с заместителем главы администрации Выборгского района Андреем Голобородько о реализации проекта

https://youtu.be/xp4VK_4H1e8

Выполнять подъемные работы будет компания «Подводные технологии». Голобородько отметил, что администрация будет жестко следить за всеми действиями подрядчика для избежания неприятных ситуаций.

Кроме того, в первый день операции по поднятию судна присутствовал генеральный директор «Подводных технологий» Иван Иванович. Он рассказал, что о сроках можно говорить минимум через три дня. Скорее всего, в судне нет больших пробоин, что несомненно ускорит работы.