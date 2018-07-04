Музей со дна моря: какая подлодка примет туристов в Севастополе

СЕВАСТОПОЛЬ, 4 июл — РИА Новости Крым, Андрей Киреев . Разговоры о том, что Севастополю крайне необходим военный корабль в качестве музея, ведутся очень давно. На эту роль прочили крейсер " Михаил Кутузов " (действующий корабль-музей в Новороссийске), большой противолодочный корабль «Керчь» (списанный в 2015 году после пожара), легендарное судно-носитель «Коммуна», которому в 2015 году исполнилось 100 лет.

Отдельная тема — создание музея на базе подводной лодки. Во-первых, среди туристов большой популярностью пользуется действующий подземный музейный комплекс в Балаклаве — вырубленная в скале во времена СССР ремонтная база подводных лодок. Если разместить там настоящую субмарину, интерес к объекту возрастет еще больше, а значит — в город потянуться туристы. Во-вторых, разместить в бухте подводную лодку легче, чем боевой корабль. Габариты послевоенных субмарин Черноморского флота примерно вдвое меньше, чем больших надводных кораблей. Подводных лодок, которые могли бы претендовать на почетную пенсию в качестве музея, на ЧФ не так много. Вариантов всего три. Корреспондент РИА Новости Крым решил проанализировать плюсы и минусы всех потенциальных кандидатов.

"Горьковский комсомолец"

Долгие годы в Южной бухте Севастополя в сухом доке стоит когда-то мощный подводный корабль — субмарина Б-380, она же «Горьковский комсомолец», позже «Святой князь Георгий». Это последняя подводная лодка проекта 641Б «Сом», которая была принята в боевой состав Черноморского флота в декабре 1982 года. Среди подводников она получила прозвище «резинка» из-за того, что ее корпус обшит 70 миллиметровым слоем резины для снижения шумности под водой и скрытности от вражеских активных гидроакустических станций.

"Подводная лодка активно действовала 10 лет — до 1992 года. Она неоднократно занимала призы главкома ВМФ по торпедной подготовке, была награждена красным знаменем центрального комитета ВЛКСМ и получила почетное звание «Горьковский комсомолец», — рассказал РИА Новости Крым один офицеров, который служил на лодке во времена СССР и некоторое время после развала Союза.

Субмарину построили корабелы горьковского завода «Красное Сормово» (ныне Нижний Новгород), но и после прибытия на Черное море город сохранил с ней шефские связи. «Минимум четверть экипажа брали из Горького», — подчеркнул собеседник.

Подводная лодка «Горьковский комсомолец» в плавдоке в Южной бухте Севастополя

При поступлении на флот Б-380 считалась одной из самых новейших советских субмарин такого класса, позже ее сменили субмарины 636 проекта «Варшавянка».

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"Проект был довольно удачным с точки зрения эксплуатации, обитаемости и применения оружия. В боевых действиях подлодка не участвовала, но очень активно работала в Черном море. В частности, она принимала участие в операции по вытеснению кораблей ВМС США из советских территориальных вод в Черном море в 1988 году, когда сторожевой корабль «Беззаветный» и «СКР-6» навалились на ракетный крейсер «Йорктаун» и эсминец «Кэрон». Б-380 все время держала американские корабли на прицеле и была готова в любой момент потопить их", — рассказал подводник.

По его словам, в 1992 году «Горьковский комсомолец» встал на плановый ремонт на «Севморзавод». «Лодку начали активно разбирать, но примерно через год финансирование прекратилось. „Севморзавод“ приватизировали, начали дробить на части, через некоторое время стали требовать деньги за стоянку — с берега подавалось электричество, вода. Пришлось забрать с завода. Какое-то время она „блуждала“ по причалам, побыла немного на „13 заводе“, а примерно в начале 2000-х годов ее поставили в плавдок в Южной бухте, где она стоит и сейчас», — рассказал отставник.

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В апреле этого года Севастополь посетила директор музея мирового океана (Калининград) Светлана Сивкова , которая заявила о необходимости создания музея на базе Б-380. «Как у вас стоит подводная лодка — такого в мире нет: она стоит в доке, она разрезана — фрагменты видны, люди сразу видят, как устроена подводная лодка», — отметила она.

Ветеран-подводник Валерий Захар, который написал множество книг о подлодках Черноморского флота, считает, что сделать из «Горьковского комсомольца» музей невозможно.

По его словам, в 2014 году рассматривалась возможность создания музея на базе Б-380. После осмотра субмарины специалисты-подводники и сделали выводы: по техническому состоянию для музейной экспозиции лодка непригодна, поскольку требует полного восстановления корпуса с покрытием, насыщения отсеков и боевых постов механизмами, аппаратурой, приборами. «По поводу Б-380 — с точки зрения музея в ней нет никакого интереса. Там нет двигателей, механизмов, насосов, вообще ничего — там пустая труба осталась. Смотреть нечего. Делать муляж — смысла нет. Ее надо утилизировать вместе с доком», — сказал он РИА Новости Крым.

"Запорожье"

Захар подчеркивает, сегодня на Черноморском флоте только одна лодка пригодна для создания музея — Б-435 проекта 641 — единственная субмарина Военно-морских сил Украины «Запорожье», которую официальный Киев отказался забрать из Севастополя.

"Эта лодка интересна тем, что там сохранились все механизмы и оборудование — только аккумуляторные батареи выгружены. Ее надо просто взять поставить на постамент или у причальной стенки и пускать туда людей", — отметил ветеран-подводник.

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Он уверен, с Украиной из-за Б-435 проблем быть не должно. «Президент России Владимир Путин предлагал украинцам забрать свои корабли из Крыма, включая „Запорожье“, но они ответили — нам металлолом не нужен», — подчеркнул Захар.

За время пребывания в составе ВМС Украины «Запорожье» действительно потеряла боеспособность — в море субмарина практические не ходила. Единственную попытку погрузиться украинские подводники предприняли летом 2012 года.

Подводная лодка Б-435 ("Запорожье") в Южной бухте Севастополя (справа)

"В погружении принимали участие российские подводники, потому что опыта выхода в море у украинского экипажа не было. Лодка стала погружаться с дифферентом (наклоном) 45 градусов на корму, поэтому решили быстро всплывать, продуваться. Какая-то техника не сработала. После этого украинцы не предпринимали попыток погружаться", — отметил подводник с Б-380, знакомый с этими маневрами «Запорожья».

Ну а во время СССР (70-80-х годах прошлого века) Б-435 активно принимала участие в дальних походах и учениях, получала приз главкома ВМФ Советского Союза по торпедной стрельбе и явно заслужила почетную старость в качестве музея.

правительстве России и министерстве обороны РФ поддерживают идею отдать субмарину под музей. «Но возникает вопрос финансирования — кто будет платить за буксировку лодки, установку и ее музеефикацию? И вроде бы все головой кивают, но лодка пока стоит», — сетует Захар.

"Гагара", «Нарвал», «Кашалот», «Скат»

Еще один кандидат для создания музея на базе подводной лодке почти 100 лет «дремлет» на внешнем Севастопольском рейде. Вернее не один, а сразу четыре подводных лодки российского императорского флота — «Гагара», «Нарвал», «Кашалот» и «Скат».

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Эти небольшие по современным меркам лодки (от 30 до 70 метров в длину) были затоплены английскими интервентами во время Гражданской войны в России в апреле 1919 года.

Подводная лодка Российского императорского флота «Скат» на внешнем рейде Севастополя

"На тот момент у белогвардейцев, которых поддерживали англичане и французы, особых сил в Севастополе не было. Красные стояли под Севастополем, но активных действий не предпринимали — не хотели, чтобы город пострадал. В это время на французских кораблях стали происходит революционные выступления солдат и матросов. В итоге была достигнута договоренность с Красной армией, что союзники оставят Севастополь к 30 апреля. 16 апреля англичане собрали на одной бочке напротив Ушаковой балки все оставшиеся в Севастопольской бухте подлодки. С 24 по 26 апреля они стали вывозить их на внешний рейд, устанавливать между дизелем и корпусом подрывные патроны и взрывали. Так, без ведома белогвардейцев, были затоплены 11 подводных лодок", — отметил Захар.

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В середине 20-х годов прошлого века легендарная Экспедиция подводных работ особого назначения (ЭПРОН) стала выполнять работы по подъему затопленных императорских субмарин. Так, с глубины 31 метра была поднята подлодки «Орлан» и «АГ-21», последнюю восстановили и ввели в строй. В начале 1930-х годов эпроновцы подняли с глубины 57 метров подлодки «Судак», «Лосось» и «Налим», в 1935 году — «Кит» и «Краб».

Подводные лодки Российского императорского флота в Севастопольской бухте. 1918 год Четыре оставшиеся подлодки императорского флота дайверы обнаружили в 2008 году на глубине 70 метров.

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"Они уникальны. Это первые русские подводные лодки, которые принимали активное участие в Первой мировой войне. Они наполовину вошли в ил и заросли ракушками, но находятся в хорошем состоянии. На их подъем, по подсчетам специалистов, потребуется около 25 млн рублей, плюс деньги на обработку специальным составом, чтобы металл на воздухе не превратился в труху, и на реставрацию. Отбоя от туристов не будет", — подчеркнул подводник.